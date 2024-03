A mi Dunánk címmel előadásokkal egybekötött eseményen vehetnek részt az érdeklődők Rácalmás művelődési házában a víz világnapja alkalmából. A program március 22-én, pénteken 17 órakor kezdődik. E jeles napon a rácalmási Duna szakasz és szigetvilág kialakulásáról, történetéről és jelenéről hallhatnak előadást, amely fotókkal és térképekkel gazdagon lesz illusztrálva. Németh Miklósné alpolgármester, a helytörténet kutatója mutatja be ezt a csodálatos világot az érdeklődőknek.

A Duna rácalmási mellékága a Nagy-szigettel

Fotó: Rácz-Lambada József

Bölcskei Ferenc, a Rácalmási Sportegyesület Vízi- és Szabadidősport Szakosztály vezetőjeként kalauzolja a résztvevőket a Duna varázsában.

A rendezvény ideje alatt megtekinthető lesz a rácalmási óvodások is iskolások rajzaiból nyílt kiállítás is, amelyek alkotásait a Magyar Hidrológiai Társaság rajzpályázatára küldtek be a gyerekek a víz világnapjához kapcsolódóan.