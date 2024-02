Kidobni a régi jó kis cuccokat? Eredmény nélkül vívni a fáradt és ezért értetlenkedő szakikkal, egy a számukra különlegesnek tűnő megoldáson? Nyúljunk a legjobb és a manapság már gyakori megoldáshoz: csináljuk meg magunk – ha módunkban áll! Békés, boldogságot adó világjárvány lett belőle. Flancoskodva vintage-nak is mondhatjuk. A Kemi-Ker Kft. segítséget nyújt a bátor újjá teremtőknek!

Nem először tértünk be egy rövid vizit erejére a cég különleges „tanintézetébe” Dunaföldváron, amit egy jókedvű és otthonosan mozgó társaság népesített be. A népszerű praktikákhoz Ifjabb Márton Zoltán a kereskedelmi vezető csinált nekünk kedvet az elmúlt szombaton.

- Tavaly kezdtünk nyitni az otthoni dekorálás felé. Galambos Mariann-nal ismerkedtünk össze, aki már régóta foglalkozik ezzel a gyakorlattal. Bútorokat újít fel, illetve falakat fest ebben a mostani divatos vintage stílusban. Az első alkalmat március 8-ára, a Nőnapra időzítettük Azon persze egyből ki is próbálhatták ezt a tevékenységet. Nagyon sok technikát mutattunk be nekik, amikkel és egy kis kreativitással nagyon szép dolgokat alkothattak a saját lakásukban is. Jó hírünket vitték, ma is sokan keresnek fel bennünket.

Kisebb vásárlói csoport tartozhat az érdeklődők közé…

- Valóban, de mégis szívesen segítjük őket. Ez most egy szűk piac, de egyre inkább divatossá válik ez a tevékenység. Gyarapodik azoknak az ügyes kezű hölgyeknek és uraknak a száma, akik saját maguk akarják megoldani a dekorációs elképzeléseiket. Látható módon emelkednek a kivitelezés költségei, így az is egy inspiráló ok lehet az érintettek számára.

Ez egy tanfolyam?

- Nem nevezném annak, mert nálunk nincsenek célul tűzött óraszámok, ami alatt azt ígérnénk, hogy „garantáltan” sikeres mesterkedő lesz valakiből. Nincsenek az ahhoz kötelezően teljesítendő kurzusaink sem. Tematikus rendszerben követik egymást a hétvégi workshopjaink, és mindenki arra iratkozik be, amelyikhez kedve támad. A bútorfestés mondjuk egy összetettebb feladat, amit előbb egy kisebb felületen kezdenek gyakorolni a jelentkezők, ez az első, a felkészítő rész, aztán másodikra akár a saját hokedlijüket is behozhatják.

Normális kezdeményezésnek találom, hogy ha valaki a megkedvelt, de már kopottá vált bútorait megpróbálja felújítani

Ez egy drága mulatság?

- Mindegyik kurzusunk különböző árakon látogatható. Azt gondolom, hogy egyik sem olyan eget verő összeg (tíz-húsz ezer forintos kiadásra tessék gondolni), ami nagyon megnyirbálná az otthoni költségvetéseket. Egy jól sikerült kurzus után akár már az első otthoni alkalommal megtérülhet a belefektetett összeg!

Bátran tessék nekiállni!

Ez lehet az egyik jelmondata Galambos Mariann-nak, aki a Kemi-Ker „Újrafestem Worksop-jain”, mint alkotásoktató segít a résztvevőknek a restaurálásban, máshonnét nézve a kedvenc régi bútorok és lakás felületek megújításában, sőt újra gondolásában.

- Lehetőséget kaptam a Kemi-Kertől, hogy létrehozzunk egy alkotóműhelyt. A hozzánk jelentkező főleg hölgyeknek tanítom meg azokat a fortélyokat, amiket az elmúlt közel egy évtizedben megtanultam. Bútor és dekor falfestést oktathatok.

Ez nem szakoktatás

-Tulajdonképpen hobbi workshop-okat tartunk és nagy örömünkre nagyon szép alkotásokat kapunk visszajelzésekként a résztvevőktől. Mindig hangsúlyozom, hogy nálam mindig kétoldalúak ezek az események. Az egyik az, hogy az alkotásnak egyszerűen gyógyító ereje is van, hiszen olyan hangulatba kerülünk tőle, amire a hétköznapokban is nagy szükségünk van. A másik része pedig az, amit a megismert technikákkal és a rendelkezésre álló anyagokból létre tudnak hozni, ami gyakran már a művészet szintjét is eléri.

B átorság kell hozzá?

- Azt gondolom, hogy elsősorban az kell hozzá. Nagyon sokszor annak és az ismeretek, az alapos tudás hiánya miatt nem fognak hozzá ehhez a tevékenységhez. Aki viszont belevág az azért teszi, mert azt szeretné látni a lakásában, ami az ő fejében van, vagy azért mert spórolni szeretne. (Költséghatékonyan, zseniális enteriőröket lehet létrehozni.) Másrészt valamiért nem tudjuk elmondani úgy a szakiknak, hogy meg is értsék azt, hogy mit is szeretnénk. Ezért aztán vannak, akik megtanulják és meg is csinálják maguknak.

És, ha nem sikerül?

- Olyan magas szakmai léptéket nem tanítunk, amit ne lehetne megtanulni. Ezzel együtt mindig azt mondom, hogy itt semmit sem lehet elrontani, mert (nem megbántva őket) „háziasszony szintű” praktikákat adunk át, tehát amiatt, fölösleges idegeskedni. Egy workshop után senkire nem mondjuk azt, hogy kivitelezővé válhat. Én azt látom, hogy a profik is folyamatosan képezik magukat és ezt tanácsolom a mi tanulóinknak is.