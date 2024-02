A történész Napóleon életét mutatta be a diákoknak. Érdekes megközelítésből kezdte az előadását, mert feltette a kérdést, hogy a világ minden elmegyógyintézetében mindenki Napóleon akar lenni. Mi ennek az oka? Mi például annak az oka, hogy mindenki egy alacsony embernek gondolja, miközben a 169 centijével csak öt centivel volt alacsonyabb, mint a testőrségének a tagjai. Miért helyezte mindig a kezét a gyomra irányában. Tévhit az a tanár úr szerint, hogy gyomorbántalmai voltak. Csak arról van szó, hogy póz volt ez testtartása.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Napóleonról az utókorban az a nézet alakult ki, hogy egy nagy hadvezér volt, ami egy kicsit sántít, mivel sok csatát, sőt, háborút is vesztett el, viszont kevesen gondolnak rá úgy, mint államférfira. Egy nagyon tájékozott, nagyon intelligens emberről van szó, a mai napig megvan a száztízezer könyvből álló könyvtára – kezdte előadását Hahner Péter. Hahner megjegyezte azt is, hogy Jusztiánusz törvénykönyvét Napóleon kívülről fújta

Napóleon pályafutását a tanár úr szerint úgy kell vizsgálni, hogy mit tett Franciaországért. Sokan nem tartják franciának, hanem korzikainak. Az tény, hogy Korzikán született, de Korzika akkor Franciaországhoz tartozott, tehát Napóleon francia állampolgárként kezdte el tevékenységét Franciaországban a francia forradalom kellős közepén emelkedett fel. Az évek során a tanár úr szerint elvesztette realitásérzékét és egy olyan ellentmondásos címet adományozott magának, hogy ő a köztársaság császára. Márpedig valaki nem lehet császár és köztársasági párti egyaránt. Viszont az tény, hogy a mai napig a közigazgatásban a Napóleon ideje alatt hozott szabályok uralkodnak a mai napig Franciaországban. Nagyon tisztelte a tudást és úgy tudott maga mellé állítani embereket, hogy a kevésbé iskolázott embereknek tudta bizonyítani azt, hogy ő mit tud. A nagytudású embereknek pedig azt, hogy a császáruk értelmesen, jól gondolkodik.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ő alakította ki a mai napig létező prefektúrát és a polgármesteri rendszert. Ami még nagyon fontos, hogy Franciaország ő alatta lett egységes ország. És a mai napig is érvényes polgári törvénykönyvet is Napóleonnak köszönhetik a franciák. Gyakorlatilag ő tette le a modern Franciaország alapjait. A francia államkincstárt soha senki nem hozta olyan jó állapotba, mint ő, mert tartotta magát ahhoz, hogy az állam annál többet nem költhet, mint amit az adóból be tud szedni.

Uralkodása végén Franciaországot állandó háborúba vitte, emellett nagyon fontos volt neki, hogy dinasztiát alapítson. A vég számára akkor jött el, amikor négy európai nagyhatalom, az angol, az orosz, a porosz és az Osztrák-Magyar Monarchia szembe szállt vele. Ekkor történt az meg, hogy a saját testvére is ellene fordult, mert azt mondta, hogy az országnak béke kell. Viszont Napóleon, ahogy megtudhattuk az előadás során, önfejűvé vált, és az ellene forduló nagyhatalmak nem adtak neki kegyelmet. Ennek lett az eredménye az elvesztett waterlooi csata és az, hogy előbb Elba, majd Szent Ilona szigetére száműzték.

Bármilyen legendák keringhetnek Napóleon körül, az tény, a tevékenysége nemcsak Franciaország, hanem Európa életét is befolyásolta. Talán jó példa az, amikor a hallgatóság sorából felmerült a kérdés, hogy helytálló-e az, hogy a francia középiskolások több mint kilencven százaléka Napóleont tartja példaképnek, Hahner úgy válaszolt, hogy ez teljesen megfelel a valóságnak, és a mai napig népszerűbb, mint Charles de Gaulle egykori miniszterelnök.