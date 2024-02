Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközössége szervezi a Valentin-napi bált, melynek egyik fő célja a szórakozás mellett az iskola tanulóinak támogatása.

A nyolcadikosok új műsorral lepték meg a közönséget

Fotó: Horváth László

Kisné Németh Anita a szülői munkaközösség elnöke a köszöntőben elmondta, hogy az egyik legnagyobb rendezvényük ez a bál, ahol nagyon sok segítséget kapnak. A munkaközösség nemes feladata a diákok, pedagógusok támogatása, a gyerekek közötti együttműködés erősítése, amivel közösségépítő munkát is végeznek. Bevételeikből elsősorban az osztálykirándulásokhoz járulnak hozzá, de ezen kívül segítséget nyújtanak a sport és művészeti oktatási csoportok munkájához. Örömmel vesznek részt különböző iskolai programokon, azok vendéglátásában. Az intézmény minden fontos közösségformáló eseményén jelen vannak. A Valentin-napi bál egyben arról is szól, hogy a nehéz, de kitartó oktatási, nevelési munka eredményét a szülők, rokonok, ismerősök számára is bemutathassák. A szülői munkaközösség céljainak elérésében nagyon fontos szerepet töltenek be az állandó támogatók, és az a példaértékű összefogás, ami a mezőfalvi közösséget jellemzi. A szombat esti rendezvény nem jöhetett volna létre ezek nélkül.

Szeretetre, békére vágynak gyermekeink - a műsoruk is ezt tükrözte

Fotó: Horváth László

A köszöntőt követően szép gesztusként a felkészítő tanárok vehettek át ajándékot. A hivatalos percek lezárásával már a gyerekeké volt a főszerep. Néptánc, közös és egyéni énekes produkciók, valamint a végzős diákok legújabb táncos formációja bizonyította, hogy Mezőfalván magas szintű, de egyben gyermekközpontú oktatói, nevelői munka folyik. A gyerekek fellépése, ahogy sok éve hagyomány, ezúttal is a szülők és a diákok közös táncával zárult.