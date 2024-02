Izgalmas üzemlátogatáson vettek részt a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumának diákjai. A középiskola 12.B osztályos tanulói február 8-án a Sheldon Industries Zrt.-nél jártak Solymosi Csilla tanárnő kíséretében. Amint arról az intézmény közösségi-oldalán beszámolt, a Sheldon cég a Bánki duális partnere, így támogatja az iskolát, továbbá gyakorlati helyet is biztosít a diákok részére. A Bánki tanulóinak Rigó Zoltán közreműködésével nyílt lehetőségük informálódni a cég működéséről.

A különféle cégek számára automatizálási és célgép-építési igényeket teljesítő vállalatnál a fiataloknak alkalmuk nyílt betekinteni a színfalak mögé. Megnézhettek néhány készülőben lévő projektet, ezeket a diákoknak a cég munkatársa mutatta be, aki emellett végigkísérte őket az üzem egyes helyszínein. A diákok a gépészeti tervezéstől a gyártáson és a szerelésen át a helyszíni beüzemelésig láthattak projekteket, és működéssel kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphattak – fejtette ki az iskola. A fiatalok továbbá megnézhettek viaszból, műanyagból és fémből készült 3D nyomtatott darabokat is.