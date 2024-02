Schmidt Attilának volt miről beszámolnia a tagságnak, hiszen a borrend igen mozgalmas és tartalmas esztendőt zárhatott 2023 végén.

A nagymester összefoglalójában megemlítette a tavalyi év legelső eseményének, a januári Vince-napi vesszővágásnak és pincejárásnak a sikerét. A pincejárást negyedik alkalommal szervezték meg, rekordszámú, ötvenet meghaladó résztvevővői létszámmal.

- Február 3-án harmadik alkalommal bonyolítottuk le pálinkamustránkat. A rendezvényre huszonöt gazda, érdeklődő regisztrált. Borrendünk borlovagja, aki nem mellesleg országosan elismert pálinkaszakértő, László Norbert irányította az elbírálást. Vendégünk Győrfi Bertalan pálinkafőző mester, a sólyi Szent István Pálinka Lovagrend elnöke volt. Igazán biztató, hogy a mintákból tizenhárom arany minősítést kapott – emlékeztetett a pálinkamustrára Schmidt Attila.

Légli Ottó a fővédnök

Összefoglalójában a borász szólt az áprilisi XXX. Kistérségi Borversenyről, amely az évforduló miatt kettős bírálat volt, hiszen nemcsak a kistérség, hanem a történelmi Magyarország Szent Orbán borrendjeinek borai is megmérettettek ez alkalommal. A verseny fővédnöke Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának akkori elnöke volt. A borrend május 20-án tartotta névadó szentük ünnepségét, vagyis a Szent Orbán-napot A hegyünnepen kiosztották a Szent Orbán Emlékérmet is, amit ezúttal ketten is megkaptak, Králl István örökös tiszteletbeli nagymester mellett a Dunaújvárosi Hírlap is elismerésben részesült.

Boldog József a közgyűlés egyik hozzászólója

A kistérségi vándordíjat Boldog József vehette át, míg a Pro Vino Érdemérmet Májer Béla. Ez utóbbi díjnak az odaítéléséről a borrend javaslata alapján az országos szövetség elnöksége döntött.

Adony megvédte címét

- Június 24-én, szombaton ismét az adonyi szőlőhegyen koccinthattunk, amikor a Magyar Bor Napja alkalmából ismét megrendeztük a Koccintás elnevezésű programunkat. Százkilencvenkét résztvevővel a nem borvidéki települések versenyét Adony nyerte meg, megvédve a 2022-es címét. A következő jelentős esemény a történelmi Magyarország területén működő Szent Orbán nevét viselő borrendek éves, sorrendben kilencedik találkozója volt Császártöltésen. A házigazda a hajósi borrend volt. A szakmai kirándulásunk során augusztusban Sopronba és környékére látogattunk – tudtuk meg a nagymestertől.

Az év hátralévő idejében novemberben volt az újbor mustra, a borrend szokásos évi utolsó eseménye pedig a december 26-i szentmise keretében megtartott János-napi boráldás volt.

A borrend ügyel arra, hogy ne feledkezzen el a társadalmi felelőségvállalásról és a civil szervezetekkel való együttműködésről.

- Megjelenésünkkel támogattuk a Bandy Band Kistérségi Fúvószenekari Egyesületet. Újévi, teltházas koncertjükön bort, forraltbort és pálinkát kínáltunk a megjelent közönségnek. Szeptemberben részesei voltunk az adonyi Kis-Duna parton megrendezett a 2. Adonyi Halászléfőző Verseny, a horgászegyesület szervezésében. Borrendünk csapata nem csak a megjelent vendégek borral és pálinkával történő kínálásában jeleskedett, hanem a halászléfőzésben is. Főszakácsunknak, Faragó Antalnak köszönhetően a 2022-es harmadik helyezésünket ezúttal a második helyezésre cseréltük. A halászlé után csapatunk a zsűrinek túrógombócot kínált, aminek különdíj volt a jutalma. Ugyanebben a hónapban „Fürttől a pohárig” szabadtéri szüretelő mulatozásán vettünk részt Kulcson, a Nap Háza-Hold Udvara központban. November 11-én egy olyan helyen bizonyított egyesületünk, ami egy borrend életében nem mindennapos. Nem borászati találkozóról vagy szakmai értekezletről volt szó, hanem az 50 éves dunaújvárosi jégkorong ünnepségen tette le csapatunk az asztalra kiváló borait. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, minden felkínált tételnek nagy sikere volt. Még olyan emberek is többször koccintottak az adonyi borokkal, akik alapvetően sörösek. December 2-án borrendi tagjaink nagy sikerrel kínálták a különféle italokat, pálinkát, bort, teát és forraltbort a II. Adventi Batyus Bisztró és Gasztropiknik rendezvényen, amelyen a szervező Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár felkérésére vettünk részt – „büszkélkedett” az adonyi borrend első embere.

A tagságról és a gazdálkodásról

A beszámoló végén arról is képet kaptak a megjelentek, hogy a borrend tagsága, gazdálkodása hogyan alakult tavaly. Jelenlegi hatvanheten tagjai a borrendnek. 2023 során öten ki-, illetve beléptek.

A legnagyobb veszteség Schmidt Ferenc „Ferke" elvesztése volt a tavalyi évben, aki hosszú betegeskedés után nyolcvanhárom éves korában hunyt el. Ő nemcsak a borrend alapító borlovagja volt, hanem egyike annak a négyesnek, amely 1993 őszén elhatározta a helyi borverseny életre hívását.

A borrend gazdálkodása stabil, záró egyenlegük közel nyolcmillió forint volt. Legnagyobb bevételük 3 960 000 forint tavaly is az önkormányzati civil támogatás volt. További jelentősebb forrásaik voltak a tagdíjbevétel és az SZJA egyszázalékos felajánlásaiból.

- Működésünk egy fontos és kiemelkedő területe lett az elmúlt években a borversenyekre szóló borbírálói felkérések teljesítése. Tavaly összesen tizenhét ilyen jellegű felkérés érkezett, határainkon innen és túlról. Ebből tizenháromnak sikerült eleget tennünk, nyolc okleveles borbírálóval, akik az évek során valamennyien a borrend költségvállalásával végezték el az okleveles borbíráló képzést - tájékoztatott a nagymester.

Az élenjáró Dunaújvárosi Hírlap

Schmidt Attila, a borrend nagymestere

Schmidt Attila külön szólt a sajtómegjelenéseikről: - Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk borrendünk tevékenységének minél szélesebb területen történő kommunikálására.

Szeretném ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy beszámolni csak arról lehet, ami történik. Ha nem tennénk semmit, hírérték sem lenne egyesületünkkel kapcsolatban. Legfontosabb felületünk a közösségi oldalunk, amelynek ezerhétszáz fölötti létszámú követője van.

Borrendünk honlapja is mindig az aktuális információkat, eseményeket tartalmazza. Az Adonyi Újság részére rendszeresen küldünk programelőzetest, beszámolókat, az Adony TV stábját rendszeresen hívjuk a rendezvényekre, így a tévénézők is találkozhatnak beszámolóinkkal. Borrendünk tevékenységével kapcsolatosan lankadatlan a Dunaújvárosi Hírlap érdeklődése, ennek köszönhetően, az év során közel két tucat cikk jelent meg tevékenységünkről a Dunaújvárosi Hírlap online felületein és nyomtatásban is, amelyből többet átvett a Fejér Megyei Hírlap. Az Agrofórum havi megjelenésű agrár szaklap 2023. májusi számában négyoldalas írás volt olvasható az adonyi szőlészet, borászat történetéről, a helyi hagyományokról, borrendünk munkájáról. 2023. május 25-én a Mária Rádió Napindító című műsorának munkatársával, Quirin Károlyné Ágnessel beszélgettünk Szent Orbán napján, az adonyi szőlészeti-borászati hagyományokról.

December elején az M1 csatorna Itthon vagy! turisztikai sorozatának szerkesztője keresett meg, hogy egy következő, Mezőföld tematikájú részben szeretnék bemutatni az adonyi szőlőhegyet, borászati hagyományokat.

Az adás a napokban le is ment.

A nagymesteri beszámoló után jöhetett a gazdanap, ami már nyilvános volt, vagyis bárki részt vehetett rajta. Vaszily Zsolt a komplex huminsavas lombkezelésről, míg Reisner Tamás a borderítési harmonizálási nehézségeiről tartott előadást. Az ismertetőket nagy érdeklődés kísérte, és a borrendi tagok közül többen is megemlítették, hasznos tudnivalókhoz jutottak.

Az egész délelőttöt magában foglaló programot egy közös ebéd zárta, amelyet a borrend biztosított a tagok és a vendégek számára.