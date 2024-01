Középen Boldog Tamás metszés közben

Fotó: Rácz József

A népi hagyomány szerint a Vince-napi vesszővágás tapasztalatai alapján következtethetünk az az évi termésre. Január 22-én, Szent Vince napján, ha napos az idő, akkor jó termés várható, ha ködös, felhős, akkor ősszel a szüret gyengének ígérkezik. Ezen a napon szőlővesszőt vágnak a borászok, amelyből megjósolják az adott évi szüretet, mennyire bőséges termés várható.

Az egyik időjárási regula, életszabály így hangzik: „Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod.”

Szent Vince diakónus azon keresztény szentek közé tartozik, akikről biztosan tudjuk, hogy létezett, de életéről nem sok megbízható forrás maradt fenn. A spanyolországi Valenciában bekövetkezett kínhalálát 304-re teszik, ő is a keresztényüldözések áldozata lett. Nevének jelentése győzedelmes (latinul: Vincentinus). A borral való kapcsolatáról nem maradtak fenn bizonyítékok, de szerepe lehetett ezen ünnep kialakulásában nevének etimológiai jelentése: százszoros bor.

Évről évre többen vesznek részt a Vince-napon az adonyi szőlőhegyen

Fotó: Rácz József

A drávaszögi falvakban – a Szent Vincéhez kötődő hagyomány innen terjedt el (a trianoni békeszerződés óta a régiót határ választja el, északi része Magyarországhoz, déli része Horvátországhoz tartozik), úgynevezett vincevesszőt metszettek, amit a meleg szobában vízbe állítottak, és abból, hogy mennyire hajtott ki, a következő év termésére jósoltak. A különböző tájegységeken más-más szokások élnek. Például van, ahol a gazdák szerint sok bort kell inni ezen a napon, hogy bő legyen a termés.

Az adonyi szőlőhegyen is már hagyománnyá vált a Vince-napi vesszővágás, pincejárás, hiszen az idei már az ötödik alkalom, amikor a Szent Orbán borrend egész napos programot szervez a Vince névnaphoz legközelebbi szombaton. Az idén ez január 20.

A tavalyi menet a Rác-hegy felé tart

Fotó: Rácz József

A Szent Orbán Borrend a résztvevőket a szőlőhegyi buszmegállóhoz várja, gyülekező délelőtt nyolc órakor lesz. A tervezett útvonal: Bagdi pince, Králl-Klein pince, Lang Vilmos (Kápolna sor), Boldog pince, Varga pince (Rác-hegy), Klein pince, Agárdy pince, Fülöp pince (Öreg-hegy).

Ezeken a helyeken a gazdák bemutatják a birtokukat, a boraikat, a vesszővágás fortélyaival is megismerkedhetnek az érdeklődők (annyi ház annyi szokás). Érdeklődőből pedig nincsen hiány, hiszen évről évre többen vesznek részt a szőlőhegyi pincejáráson. Ezért a borrend vezetősége az idén 50 főben limitálta a résztvevők számát, és ez a "keret" be is telt.

A szervezők kérnek mindenkit, hogy borospoharat és némi harapnivalót hozzon magával.