Hogy ez minek tudható be? Többféle választ is el tudunk képzelni. A decemberi nagy év végi hajtás, a dorbézolás után itt az ideje egy kis pihenésnek, gyomorkímélésnek. Talán a pénztárcák is kiürültek, de többet nyomhat a latba, hogy elég hideg van, nem nagyon piacon sétálós az idő. Arról nem is beszélve, a piac tetőszerkezetének felújítása miatt a terület egyharmada le van zárva.

De nézzük a jó dolgokat! A decemberi téli napforduló után hosszabbak lesznek a nappalok egészen a következő napfordulóig. Vagyis katona nyelven szólva, sokan vágják már a centit, várják, hogy beköszöntsön a tavasz. Azonban a primőrök megjelenéséig még be kell érnünk a mostani téli felhozatallal, például a déligyümölcsökkel.

Egészséges és vitaminforrásként szolgál ebben a téli időszakban

Fotó: Laczkó Izabella

Ezen a téren az árak magasnak mondhatóak, de az árusok szerint egy éve stagnálnak – és ez talán megnyugtató is lehet.

Igaz, hogy a fent említett okok miatt kevés stand működött, de ahol déligyümölcsöt kapni lehetett, ott egységesek voltak az árak. A mandarin és a narancs kilójáért 1290 forintot, a kiviért 1600 forintot, míg a citromért 1500 forintot kellett fizetnünk. A banán kilójáért 890 forintot kértek a kereskedők. Érdekes, hogy a piaci, de bolti árak alacsonyabbak. Az egyik üzletben a narancs – minőségtől függően – 400 és 800, a mandarin 700 és 800 forint között mozgott. A banán kilójáért 699 forintot kértek, míg egy kosár kivi 999 forint volt.

A kivinél maradva. Egy olyan déligyümölcsről beszélhetünk, amely nem annyira népszerű, mint például a narancs, a banán, vagy a mandarin. Pedig a kivigyümölcs sok tápanyagot, ugyanakkor kevés kalóriát tartalmaz. Számos jótékony hatása van, a téli hónapokban igazi immunerősítő lehet. Kellemes ízű, frissítő hatású, ráadásul diétás is. C-vitamin tartalma kiemelkedően magas: egyetlen kivi ugyanis fedezi a napi C-vitamin szükségletet. Magas rosttartalmának köszönhetően segít a bélrenyheség ellen. Ráadásul száz gramm kivi összesen ötven kalóriát tartalmaz! Vagyis együnk bátran kivit!