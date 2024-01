Hétfőn, munka után hazatérve kinyitottam a postaládát, és lám-lám, levél érkezett a vízszolgáltatótól. Mondhatni, még meg is örültem neki, hogy ennél a társaságnál rendeződik a számlázás. A múlt héten jelezte a szolgáltató, hogy január végéig két részletben küldik ki a hátralévő tartozásokról az értesítőt, az egyiket szeptemberre-októberre, a másikat novemberre-decemberre szólóan. Ezt írták a közleményben, és a határ­idő előtt meg is kaptam a levelet. Az is stimmelt, hogy két számla jött. Azonban az egyik tavaly januártól-áprilisig, míg a másik májusra-júniusra vonatkozott (megint), befizetnivaló nélkül. Sebaj, még ma is jöhet újabb levél!