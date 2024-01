A tanítási szünet alatt azonban, országos szinten nehezebb volt a dolgozóknak és a szakképzésben tanulóknak a bejárás, mert a Volánbusz és a budapesti közlekedési cég a téli vakáció idején ritkította a járatok számát, illetve sok helyen kivették a délutáni utazási lehetőséget, ugyanis ezek a cégek csak a közoktatáshoz igazították a járatsűrűséget, ami ma már nem járható út, hiszen az oktatási kormányzat szétválasztotta a közoktatást és a szakképzést. Így, a szakképzésben tanulóknak már január 2-án elkezdődött az oktatás, de a tanítás utáni hazajutás súlyos nehézségekbe ütközött, mert kimaradtak azok az autóbuszjáratok, amelyek a hazautazásban nélkülözhetetlenek. Mind vármegyénkben, mind a többi vármegyében ez komoly problémát okozott a vidékről bejáró gyermekek és szüleik számára, de a szakképzési intézmények is némiképp át kell, hogy dolgozzák saját oktatási menetrendjüket, hiszen a gyermekeket előbb kellett hazaengedni, igazodva a meghagyott, a téli vakációt nem érintő járatokhoz.

A fővárosban is problémát okozott ez a járatritkítás, mert számos jelzést kaptunk, amelyek a munkába járó emberek utazási nehézségeiről számoltak be. A járatkimaradások miatt a dolgozó embereknek – főleg a hajnali órákban – mintegy egy-másfél órával előbb kellett elindulniuk, ha idejében be akartak jutni a munkahelyükre. Érdeklődésünkre a Volánbusz és a BKK ügyfélszolgálata telefonon arról adott tájékoztatást a járatritkításokkal kapcsolatban, sajnálják ugyan és tudják, hogy ez országos probléma, azonban remélik, hogy ebben az új rendszerben, amely a közoktatást és a szakképzést külön kezeli, a tanítási szünetek időpontjait egységesítik. Ezzel elkerülhető volna későbbiekben minden, a tanuló ifjúságot érintő, ilyen jellegű probléma.