– Amikor tavaly nyáron megfogalmaztuk a célokat a felnőttcsapat számára, azt mondtam, hogy ezek közül a felsőház elérése a minimum. Karácsonyra ez egy kicsit billegni látszott a bajnoki csoportunkban lévő nüansznyi különbségek miatt. Jelenleg négy-öt teljesen hasonló játékerejű csapatnak kell megvívni egymással. Az alapszakaszból öt forduló van hátra, és nem bánnám, ha elérnénk ezt a célunkat – kezdte a beszélgetést Zemankó Zoltán, akinek felvetettük, az idén jubilál a klub, tízéves lesz.

Nagy időnek mondhatjuk, hiszen sok mindent láttunk már az eltelt időszak alatt. Az ünneplésnek majd később jön el az ideje. Most még minden korosztályban nagyon sok és hasznos munkát kell elvégeznünk

Aztán kitértünk arra, miként növekszik a Dunaújvárosi Egyetem futsal szakosztályának bázisa. Zemankó szerint a nézők ott vannak a meccseiken, szeretik a csapatot és a szakágat.

Az utánpótlásbázisuk nagyon szépen fejlődik, a kicsik Kirschner Ferenc és a Kuti András, a nagyok Szili Szabolcs keze alatt fejlődnek. Tavaly érmet nyertek, amire ebben a szezonban is jó esély van.

– A klub hívei minden korosztályunkra figyelnek, de érthető módon a legnagyobb érdeklődés a felnőtteket kíséri, ami a közösségi oldalunkon és a média más területein is jól figyelemmel követhető.

Zemankó Zoltán

Fotó: Balogh Tamás

Ez a társaság sokkal többre hivatott, mint hatodik helyen pironkodjon, de nincs veszve semmi sem! A téli szünet után huszonegy pontosak vagyunk, az ötödik huszonkét, a negyedik és a harmadik huszonöt ponttal áll. Egy évvel ezelőtt a hatodik és a dobogós között nyolc volt a különbség. Ugyanakkor a csapatunk tizenötöt gyűjtött, most huszonegyet, tehát előre léptünk.

Valószínűleg a bajnokság kiegyensúlyozottsága is okozza azt, hogy jelenleg itt állunk. Másrészt a hétközi kispályás és hétvégi nagypályás feladatvállalások alaposan kizsigerelik a fiúkat. Már novemberben is a szemünk elé tűnt, hogy ez a csapat egy élvezetes, igazi futsalos játékot nyújt a nézőknek és góljai ezért élményszámba mennek. Ez is egy óriási szakmai előrelépés.

Majd szót ejtettünk az utánpótlásról is.

Mindenek előtt a szülőkről szólnék, akik a gyermekek sportcéljai iránti egyfajta szent alázattal és áldozatot vállalva hozzák őket edzésekre, a mérkőzéseikre. Mellette segítőkész partnereinké váltak.

– Szülőként is ismerem a rájuk nehezedő terheket, hiszen valószínűleg közülük sokan nem csak egy munkahelyen teszik a dolgukat. Köszönjük nekik, és jó példaként állítjuk mások elé a teljesítményüket – emelte ki.

Az új év kezdete előtt óhatatlanul adódik a lehetőség, hogy összevessék az egy évvel ezelőttivel. A korábbiakhoz képest létszámban és a szakmaiságban is előre léptek. A kicsik teljesítményét értékelve elmondhatja, ma már nincs okuk a szégyenkezésre, ha mondjuk Paksra, vagy Szekszárdra mennek, s ez a többi ellenfélre is igaz. A Dunaújváros Futsal csapatai meghatározóak lettek saját bajnokságukban, ami óriási öröm és büszkeség a számunkra.

– Mindenki előtt ott áll a lehetőség, hogy kifussa magát és végigjárja, -játssza az összes felsőbb korcsoportot. Nem csak hazai pályán várnak rájuk sikerek, hiszen példaképül láthatják, hogy a fiatal, nálunk kezdő játékosok, mint Fridrich Dávid vagy Dorogi Benjamin már a válogatottságig vitték.

Nagyon remélem, ez a mostani sikertörténet, mert annak nevezem a gyermekek által az ősszel elért eredményeket, a jövőben tovább folytatódik. Valószínűleg nem fogunk hegyeket átugrálni, de a céljainkat aprókat lépdelve is el fogjuk érni.

Zemankó végül, de a legfontosabbak között említette a támogatóikat! – Az eredményes munkához, és ahhoz, hogy ezt a csodálatos klubot versenyeztetni tudjuk, békés, kiszámítható és rendezett hátteret kell biztosítani. Ezt a pótolhatatlan segítséget támogatóinknak köszönhetjük, akik ezzel a mi futsalcsaládunk tagjaivá váltak.