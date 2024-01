– Településünk fejlődése 2023-ban is töretlen volt. A nehéz világpolitikai környezet ellenére, ha kisebb mértékben is mint az előző években, de számos fejlesztést tudtunk megvalósítani. A fejlődés a köztudatban általában az infrastruktúra fejlesztésre utal, de fejlődés lehet intellektuális értelemben is. Az élhető környezet megteremtése érdekében jelentős eredménynek mondható az ÖNO-posta-gyógyszertár épület energetikai korszerűsítése, a Duna-parti utak aszfalt burkolatának javítása, a reptéri terület egy jelentős (kilenc hektárnyi) részének erdősítése, a korábbi Takarékszövetkezet épületének megvásárlása. Elkészült a jövőbeni piac épületének engedélyes terve, amihez az idén remélhetően lesz pályázati kiírás a megvalósításra. A sportöltöző mellett futárszolgálati csomagátvevő automata telepítése valósult meg. A temetőben a rézsűfal tovább építése is elkészült. A lőtér megvásárlása után szükségessé vált a meglévő bejáró út hozzávásárlása is. Ennek hasznosítása érdekében egy lövész egyesülettel folyamatban van a tárgyalás.

Közös ügyeiket teltházas fórumokon beszélik meg

Fotó: Horváth László

A Duna-parton élők életkörülményeinek könnyítése érdekében, a törvényi előírásoknak megfelelően önkormányzatunk vállalja a szennyvízdíj piaci ár és a korábbi rendeleti ár közti különbség megfizetését, ami éves szinten hozzávetőleg 7 millió forint.

Az alacsony jövedelemmel rendelkezők számára 66 m3 szociális célú tűzifa került kiszállításra a kérelmek alapján.

A Barátságház (korábbi óvoda) épületet átadjuk a Baptista Szeretetszolgálatnak idősek otthona létrehozására. Ez a szerződés folyamatban van.

A kerti zöldhulladék égetéséről szóló rendeletet megszüntettük sokak örömére. Ugyanakkor sokan kérték az égetés lehetőségét. Nagyon nehéz a régi, meglehetősen káros szokást felülírni, elfogadtatni azt, hogy a lebomló, természetes anyagot nem szükségszerű elégetni. Korlátozott időintervallumban várhatóan januárban döntés születik egy új tüzelési rendelet formájában.

Baracson minden esztendőben nagy figyelmet és elismerést kapnak a közösségért sokat dolgozók

Fotó: Horváth László

Civil szervezeteink munkáját pályázati kérelmeiknek megfelelően támogattuk. Általában itt is nagyobb az igény, mint a lehetőség. Az idén megpróbálunk nagyobb keretösszeget megállapítani.

A francia testvértelepülésünkről, Montois-la-Montagne-ból érkező vendégeinket sikerült méltóképpen vendégül látni. Fehérvárcsurgón, Budapesten jártunk és egy napot szántunk településünk bemutatására is. Óvodánk, bölcsődénk bemutatásakor ámulattal voltak, hisz ilyen szép és jól felszerelt intézmény náluk is ritkaság. Búcsúestjükön iskolánk néptánccsoportjai kápráztatták el őket, nem kis meghatódottságot okozva.

Az erdélyi testvértelepülésről, Szentegyházáról érkezett barátaink pedig már otthonosan mozognak nálunk; az idén a falunapi rendezvények időszakát töltötték velünk.

Az aktív pihenési lehetőség az egyik vonzereje a községnek

Fotó: Horváth László

Mindennapjaink megélése, társas kapcsolataink megléte is nélkülözhetetlen a települési jóllétünkhöz. Civilszervezeteink az év során sok rendezvényt, programot szerveztek. Sok színes program volt a faluházban és a könyvtárban is. Érdemes megjegyezni, hogy magánkezdeményezésre, finanszírozásra, jelentős értékű színházi produkció is megvalósult, valamint saját színjátszókörünk is bemutatta tehetségét. A falunkért tenni akarók egyre többen vannak, örvendetes minden lakossági kezdeményezés és összefogás, legyen szó akár a halloween-hez kötődő gyermek rendezvényről, vagy a templomosi játszótéren megvalósuló programokról, akár az adventi ablakos vendéglátásról.

A béke megteremtése érdekében gyertyagyújtást tartottunk, immár nem csak az ukrán-orosz, hanem a zsidó-palesztin népekért is.

Baracson fontos a múlt tisztelete. Rendszeresen megemlékeznek a hőseikről

Fotó: Horváth László

Régi lakossági igény a helyi készpénzfelvételi lehetőség. Hivatalunk megkereste a környezetünkben működő bankokat, ajánlatot kértünk, hogy tudjuk, milyen feltételekkel működtetnének itt automatát. A bankok többsége nem reagált, illetve egy esetben (OTP) elutasító választ kaptunk. Egyedül a K&H Bank reagált pozitívan, de bizonyos számú szerződéskötéshez köti a készpénzfelvételi automata telepítését. Januárban több alkalommal ajánlanak átszerződési lehetőséget (a volt Takarékszövetkezet épületben). A bank munkatársai elintézik a bankváltás adminisztrációját, így mentesítve az ügyfeleket a szolgáltatókhoz való szaladgálás terhe alól. Aki az ATM készpénzfelvételi lehetőség érdekében mindezt vállalja, az most a régi bankját egyszerűen leválthatja. Én magam is elhagyom a korábbi bankom, amely nem akart hozni automatát. A készpénz még mindig érvényes fizetőeszköz.

Kiválóak a sportolási lehetőségek is

Fotó: Horváth László

Az elmúlt év végén érkezett a hír, hogy önkormányzatunk a TOP Plusz keretében a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázaton 161.287.841 forint összegű támogatást nyert el. Pályázatunk a Baracs-Nagyvenyim összekötő út folytatásaként a Liget sor egy szakaszának felújítását tartalmazza. Ezen út másik részét Magyar Falu pályázatban szeretnénk felújítani. Sajnos egy pályázatból nem lehet megcsinálni. Jelen útfelújítás sebességcsökkentő, úgynevezett „fekvőrendőrt” nem tartalmaz, de ha az ott lakók igénylik, akkor még az is megvalósítható.

Felújítják a Liget sor egyik legforgalmasabb szakaszát

Fotó: Horváth László

Ígéretesen jó évnek látszik a 2024-es esztendő is – zárta gondolatait Várai Róbert polgármester.