A tél utolsó hónapját egy fontos esemény határozza meg, ami a tavasz érkezésének idejéről informál minket. A jóslás szerint, ha február második napján napsütéses az idő, a vackából előbújó medve meglátja az árnyékát és megijed, majd inkább visszabújik barlangjába, így hosszú télre kell számítanunk. Ellenkező esetben, azaz komor, borús idő esetén viszont a medve kint marad, mindez pedig a tavasz sebes érkezését jelzi.

A katolikus közösségben február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a népi hiedelmek szerint pedig ha ezen a napon jó idő van, akkor a tavaszra még sokat kell várni. Ahogy azt a mondás tartja, „inkább a farkas ordítson be az ablakon, minthogy a nap süssön”.

A jeles napot hazánkban is évről évre megtartják, nagy figyelmet fordítva a mackó előrejelzésére. Ennek apropóján számos iskola, és óvoda tart tematikus napokat, megismertetve a gyerekekkel a nap lényegét. Dunaújvárosban a BIROK Szabó Magda Tagintézménye medve témájú programokkal várja a diákokat a február 2-án, pénteken tartandó mackó napján. A gyerekek egyebek mellett süteményvásáron, táncházon, mézeskalács sütésen és a méhek életéről szóló előadáson is részt vehetnek. Emellett a József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtárában is minden a medvékről szól majd, ugyanis február 9-én, pénteken 15 órától mackó álarc, karkötő és bábkészítéssel és macikiállítással, 16:30-tól pedig macis diavetítéssel kedveskednek kicsiknek és nagyoknak.