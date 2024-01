1, 2, 3, 4 – irány 2024! 1 órája

Kisapostag: Átszaladtak az új évbe - galériával

Buli a javából és még egészséges is. Hát persze, hogy egy jó év végi futásról van szó! Hol is lehetnénk december 31-én, ha nem a városközeli kis faluban, ahol már lassan hagyomány teremtődik a közösségi programból szilveszteri malacfutás néven. No, nem kell megijedni, senki nem válik göndörfarkú, malacorrú röfögővé, csupán csak kerülnek egyet a résztvevők a község központjában. A szervezők még arra is gondoltak, hogy hasonlatos legyen a dolog az éjféli fordulóra. Délben harangkongásra koccintottak. Azaz csak majdnem és egy kicsit előbb durrantak a pezsgők, de ez már mindegy.

Horváth László Horváth László

Az elsők férfi és női kategóriában vehettek át díjakat Fotó: Horváth László

Másodszor húztak futó és gyalogló cipőt a kisapostagiak, hogy teljesítsék az év utolsó kihívását, a szilveszteri malacfutást. A tavaly útjára indított kezdeményezésre az idén már sokkal többen eljöttek. Főleg a futók létszáma gyarapodott látványosan, de a gyalogos csapat sem maradt létszámhiányosan. Voltak egyedül indulók és baráti, családi társaságok. Többen jöttek kutyával is, hiszen ez egyben kiváló alkalom a gazdik lemozgatására. Nem lett elírva! A gazdiknak talán még jobbat tett a mozgás. Az indulók között érdeklődtünk, milyen volt a 2023-as év és mit remélnek 2024-ben? Fülöp Ilona és családja a Gárdonyi család törzsgyökeres kisapostagi lakosként mindig szívesen vesznek rész a közösségi rendezvényeken

Fotó: Horváth László Elsőként a népes társaságban Fülöp Ilonát és családját találtuk meg. - Az unokám a futók, mi pedig a gyaloglók táborát gyarapítjuk. A szülők Spanyolországból jöttek haza az ünnepekre. Jó volt az évünk és remekül érezzük magunkat Kisapostagon. Törzsgyökeres falubeliek vagyunk. Látjuk a fejlődést, aminek nagyon örülünk. A család szerencsére sűrűn hazalátogat és a rendezvényekre is el szoktak jönni. Természetesen 2024-ben is hasonló jó évet várunk, vagy jobbat – hallottuk a nagymamától. A Tobel család is teljes mellszélességgel állt rajthoz. Még a két éves kislányuk is sétált.

Fotó: Horváth László - Rajthoz állt a Tobel család is, akik elhozták magukkal a kétéves gyermeküket is. A férj és két másik gyerek már a futóknál sorakozott. A kislánnyal majd sétál az anyuka, de részt vesznek a programon teljes mellszélességgel. Tíz éve költöztek Kisapostagra. A fiataloknak minden infrastruktúra adott a letelepedéshez – mondta rövid válaszában a társaság hölgy tagja Gerényi Gyöngyi. Az idén nagyobb létszámú futó csapat próbált szerencsét

Fotó: Horváth László Nem lehetett nem észre venni a tömegben Kisapostag polgármesterét, Nagy Attilát sem. Még a futáshoz szükséges bemelegítés előtti percekben kérdeztük. - Nagyon nagy öröm számunkra, hogy meg lehet mozdítani az embereket. Különösen boldogság ez, ha a fiatalokat is rávehetjük a közös programokra. Szerencsére szervezőnknek Tóth Bagi Krisztiánnak tavaly támadt ez az ötlete, és a tavalyi évben be is bizonyosodott, hogy ez érdekli az embereket. A közös mozgás, a találkozások mindig jó közösségépítő alkalmak. Nem utolsó sorban most már az elkészült Piac terünk szolgálja a rajthelyet, amire szintén büszkék vagyunk. Tömeges részvétel bizonyítja jó ötlet volt a szilveszteri malacfutás

Fotó: Horváth László - A fiatalok azt nyilatkozták kérdéseinkre, hogy itt Kisapostagon minden megvan számukra. - Ez szintén óriási öröm nekünk. Néha nagyon nehéz a fiatalsággal kommunikálni. Az internet világában már egyre erősebb kihívás, hogy személyesen is tudjunk pár szót váltani. Ezért is különösen értékes alkalom a mostani, ahol sikerül megszólítani a fiatalokat, ahol információhoz juthatnak. A riportok után már csak pár perc volt és elrajtoltak a futók. Az egykilométeres távot teljesítve utánuk a gyalogosok következtek. A végén díjkiosztással, tombolával és vendéglátással folytatódott az esemény. Legvégül pedig, ahogy az elején jeleztük, a déli órák közeledtével pezsgőbontással zárult az esemény. A malacfutás az állatvédelmi Pet Persely Egyesület szervezésében, valamint a Gino konyhája, a Kisapostagi Nyugdíjas Klub és a Kisapostagi Ifjúsági Klub és a Halászkert kocsma támogatásával, részvételével jött létre. Köszönet érte!

Kisapostag: Átszaladtak az új évbe Fotók: Horváth László

