– Kezdjük mindjárt a fejlesztésekkel - javasolta Schrick István. - Régi igényt, lakossági kérést tudtunk teljesíteni azzal, hogy teljes hosszában leaszfaltoztuk a Venyimi utat, így a 6-os úti bejárótól kezdve egészen a gyógyszertárig, egészségházig megfelelő minőségű úton közlekedhetnek az autósok. A gyalogosok biztonságára is gondunk volt, hiszen elkészült a Venyimi út mentén a járdaszakasz is, valamint gyalogátkelőhelyet is kialakítottunk ott. Fel tudtuk újítani a Venyimivel párhozamosan a József Attila utcát, ami szintén hosszú ideje volt elfogadhatatlan állapotú. A sportcsarnokhoz kapcsolódóan parkolókat, kerékpárutat, járdát építettünk, ami szintén nagyon fontos volt, hiszen ezt az intézményt nemcsak a rácalmásiak használják előszeretettel, hanem máshonnan is érkeznek ide sportolók, illetve szalagavatóhoz is népszerű ez a helyszín.

Schrick Istvánnal, Rácalmás polgármesterével beszélgettünk

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ugyancsak megoldásra váró feladat volt tavaly a Rákóczi utcai útépítés, mert eddig sok család járt ott sáros, kigödrösödött úton egészen mostanáig. De folytathatnám a Rózsamajori út megépítésével, a Móra, az Illyés, valamint a Tosztoj utca és a Panoráma köz útépítésével és csapadékvíz-elvezetésének megoldásával. A Radnóti térről szintén elvezettük a csapadékvizet, valamint parkolókat is építettünk ott. Örülök annak, hogy olyan beruházásokkal foglalkozni tudtunk, mint az útépítések, amelyek jelentősen meghatározzák a helybeliek hangulatát.

A Venyimi út, a hozzá tartozó járda és gyalogátkelőhely volt az elmúlt év legnagyobb beruházása Rácalmáson

Fotó: Szilágyi Irén

A sportcsarnokhoz vezetően utat építtetett az önkormányzat, valamint buszok számára is megfelelő parkolókat alakíttatott ki az intézmény előtti területen

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

De gondunk volt a Nagy-szigetre is, ez szintén régi adósságunk, hiszen a tizenhat évvel ezelőtt kialakított ártéri tanösvény objektumai már nagyon tönkrementek. A környezethez illően ezek zöme fából készült, ami mostanra elkorhadt, illetve az időjáráson kívül a Duna áradásai is jelentős károkat okoztak az építményekben. Elsőként a szigetről a Duna főágához kijutást biztosító Bürü-hidat építtettük újjá, aztán folytattuk a fogadóépület és környezete felújításával, ahova új padokat, asztalokat is kihelyeztünk, hogy a kirándulóknak, túrázóknak igazi pihenőhely legyen. Megújultak a tájékoztató táblák is a szigeten.

A Nagy-sziget objektumai közül elsőként a Bürü-hidat építtette újjá az önkormányzat, majd a fogadóépület és környéke, a tájékoztató táblák felújítása következett

Fotó: Rácalmás önkormányzata

A kedvező tapasztalatok alapján folytattuk az alternatív energiaforrások kiaknázását azzal, hogy fejlesztettük az intézmények (óvoda, polgármesteri hivatal) napelemes részereit, valamint a Barina-patak medrében talajfúrásokat végeztettünk, ott olyan kutak lettek kialakítva, amelyek biztosítják a geotermikus hőt a sportcsarnok fűtéséhez. Mindezeket az áram- és gázszámláink csökkentése érdekében tettük. Itt jegyzem meg, hogy nem állunk meg ezen a téren, ott is napelemekkel egészítjük ki a hőszivattyúk tevékenységét.

Az alternatív energiák kiaknázása is folytatódott Rácalmáson: megoldották a sportcsarnok geotermikus fűtését

Fotó: Szilágyi Irén

Közbiztonsági szempontból nagyon jelentős lépés volt a térfigyelő kamerarendszer felújítása, bővítése, fejlesztése, ami tavaly megvalósult.

Tudtunk olyan területeken is segíteni, ami nem az önkormányzathoz tartozik, de nagyon fontos a Rácalmáson élők számára. Ilyen volt a Jankovich Miklós Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, amelyhez 50 millió forinttal járultunk hozzá, valamint a katolikus templom tűz utáni felújítását is támogattuk 4,3 millió forinttal.

Földterület vásárlására is szükség volt ahhoz, hogy elkezdhessük 2024-ben a Kulcsot és Rácalmást összekötő kerékpárút építését. Valamint nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült megvásárolnunk a köz javára az úgynevezett Pintér-tavat és környékét a családtól. Ott van egy gyönyörű vízfelület, harminc éves, gyönyörű diófákkal, fenyőkkel övezve, amely a Millenniumi park alternatívája lehet majd a jövőben. Egyelőre megvásároltuk, aztán a terület rendezésével kapcsolatosan bízunk az uniós pályázatokban. Meggyőződésem, egy ékszerdoboz lesz majd a jövőben. Azt mondom: soha rosszabb évünk ne legyen. Egy ilyennel boldogan beérném 2024-ben és az azt következő esztendőkben is.

– Kedveltek a helyi közösségi programok, tapasztalhattuk az adventi gyertyagyújtásokon, adventi ablaknyitásokon, hogy szívesen jönnek össze és töltenek idő egymással a rácalmásiak. Ön is ezt tapasztalja?

– Igen. Örömteli, hogy nagyon sok a városunkban letelepedő, a beköltöző, és minden jel arra utal, hogy nem otthon ülők a rácalmásiak, illetve nem csak aludni járnak haza, hanem szeretik és igénylik is a közös programokat. Nem csak a nagy rendezvényeken, például a Tökfesztiválon vannak nagyon sokan, hanem más alkalmakkor is. Sok fiatal is bekapcsolódik, és ez nagyon jó dolog. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik önkéntes munkát vállalnak, nélkülük nem valósíthatnánk meg sem a Tökfesztivált, sem más eseményt. Büszke vagyok az intézményeinkben dolgozókra is, úgy gondolom, nagyon motivált a csapat – gondolok itt a művelődési házra és könyvtárra, a sportcsarnokra és a kúriára, a szociális intézményre – , folyamatosan új ötleteken törik a fejüket és fantasztikus programokat találnak ki és szerveznek meg. Már megtartottuk az idei évi egyeztetéseket. Nőnapra Kern András jön, április 28-án az Almavirág Fesztivál lesz, jelentős egészségügyi szűrésekkel, sportos, kulturális és családi kínálattal, aztán itt a Majális. A Covid miatt nem tudtuk még megünnepelni a partnerkapcsolat 30. jubileumát, ezt bepótoljuk idén, pünkösdkor látjuk vendégül a dransfeldi barátaink. Említhetem a gyermeknapot is, hogy csak az első félévi legnagyobbakról szóljak, pedig a „kisebbek” az író-olvasó találkozók,, színházjáratok, sportesemények, krimivacsorák, és még sorolhatnám, is nagyon népszerűek.

A Jankovich Miklós Általános Iskola modernizálására is gondja volt az önkormányzatnak: a nyílászárók cseréjével segítette az intézmény életét

Fotó: Szilágyi Irén

– Mivel elképzelésekkel kezdték ezt a mostani évet?

– Vannak mezőgazdasági övezetei Rácalmásnak, mint például a Szélescsapás, amelyeknek a közműellátottsága jelentős feszültségforrás. Ezek a területek ugyan nem részei a belterületnek, de nagyon sokan élnek ott életvitelszerűen. A klímaváltozásnak, a nagy szárazságnak is betudható, hogy kiszáradtak az ásott kutak, nem tudnak mosni, vizet vételezni a családok. Úgy döntöttünk, hogy a mezőgazdasági övezeteknek azokon a részein, ahol nagy számban, életvitelszerűen élnek családok, megoldjuk a vezetékes ivóvízellátást. A Szélescsapáson a munkaterület átadása már meg is történt, a Dúzlok pedig talán majd március táján kerül sorra. Részben mezőgazdasági terület a Barina, de most úgy határozott a testület, hogy aszfaltos utat biztosít az ott lakóknak, sőt a Harmat utcáról új kijáratot is kapnak.

A városközpontban, az üzletsor környékén további parkolóhelyet, az épület mögött pedig utat épít most a kivitelező

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tél ide vagy oda nagy munkában vannak a kivitelező cég szakemberei Rácalmás központjában, az üzletház környékén. Az épület hátsó részén közlekedők sárban és gödrökben bukdácsoltak már jó ideje. Ám ami ennél is nagyobb gond, hogy műszakváltás után, hétvégi bevásárlások időszakában lehetetlenség azon a környéken autóval megállni, a járművekkel mindenhol parkolnak az emberek, ahol csak tudnak. Évekkel ezelőtt kialakított az önkormányzat parkolóhelyet a főutca Millenniumi park felőli szélén, ám az önmagában kevésnek bizonyult. Most újabb fejlesztést valósít meg ott az önkormányzat, az üzletsor mögötti területen aszfaltos utat alakítunk ki a közlekedőknek, megoldjuk a vízelvezetést valamint újabb öt parkolóhelyet is kialakítunk. Terveink között szerepel a Deák tér rendbetétele. Az óvoda legrégebbi épületrészének a tetőszerkezetét is ki kell majd cserélnünk a nyári szünet ideje alatt, mert az öreg épület teteje beázik. Valamint reményeink szerint elkezdődik a nagy beruházás, a Kulcsot Rácalmással összekötő kerékpárút építése is.