A beruházás helyszíneként a Mór-Pusztavám vasútvonal Mór belterületén lévő nyomvonalrésze szolgált, melyen mintegy húsz éve megszűnt a vasúti forgalom, illetve a vasútvonal több helyen is felbontásra került.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fejlesztéssel egy önállóan is számottevő kínálati elemmel bővült a térség kerékpáros turizmusa, biztosítva egy nagyobb kerékpárhálózat létrejöttét, amely magába foglalja a már meglévő Mór-Csókakő és a Mór-Bodajk kerékpáros útvonalakat is. A három egybefűzött kerékpárút összeköti a Vértes és a Bakony térségi attrakcióit. A hálózat a későbbiekben tovább bővülhet a már előkészítés alatt álló kerékpárutak megvalósításával Székesfehérvár, valamint egy csákvári elágazással a Velencei-tó, továbbá Pusztavám felé Oroszlányon keresztül a SacraVelo és az EuroVelo irányába a Duna vonaláig. Valamennyi felsorolt útvonal csatlakozik továbbá a Budapest-Balaton kerékpárút nyomvonalához is.

A Kincsestáj kerékpárút részben önkormányzati, részben állami tulajdonban lévő mintegy 2,166 km hosszú, biztonságos és komfortos nyomvonalon került kialakításra, teljes egészében önálló pályatesttel.