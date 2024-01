Lapunk folyamatosan beszámolt eddig a MÁV-Volán Csoport és a szakszervezetek közti bértárgyalás alakulásáról. Mivel a januári Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács (CsÉT) ülésén nem született konszenzus a béremelés mértékéről, ezért a Volánbusz egyik szakszervezete, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) ismét kétnapos sztrájkot hirdetett meg január 28-ra és 29-re, vagyis vasárnapra és hétfőre.

Dobi István, a SZAKSZ elnöke lapunknak elmondta, vasárnapra 336 helyi és 367 helyközi járat, míg hétfőre 3283 helyi és 19.325 helyközi járat kimaradására számíthattak az utasok, ennyi volt az érintettje a sztrájknak. Az, hogy kimaradt-e végül az érintett busz, az a sofőrön múlt: ha sztrájkolt, akkor nem indult, ha nem sztrájkolt, akkor vitte az utasokat. Az elnök elmondta, nagyságrendileg ugyanannyi járatot érintett a kimaradás, mint a decemberi akciójuk során.

Dunaújváros

Ez bizonyára az országos statisztikára vonatkozik, ugyanis Dunaújváros tekintetében jóval több helyi járat várható kimaradásáról tájékoztatták az utasokat előzetesen.

Míg a decemberi sztrájk második napján (ekkor csatlakoztak a helyköziek mellett helyi járatok is) tizenegy dunaújvárosi járat indulása volt kétes, addig január 29-én, hétfőn már hetvenöt buszt találhattunk a felsorolásban (a 2-es, a 3-as, a 8-as, a 13-as, a 14-es, a 18-as, a 25-ös, a 29-es, a 35-ös, a 40-es és a 44-es vonalon). Konkrét tájékoztatót arról nem kaptunk, hogy hányan csatlakoztak a sztrájkhoz, s hogy hány meghirdetett járat maradt ki, de az biztos, hogy néhány szemlére kiválasztott járat bizony nem indult el. Az is biztos, hogy baracsi busz is kimaradt, ugyanis a kolléganő emiatt késve érkezett meg.

Szőke István, a SZAKSZ Fejér vármegyei elnöke arról tudott információval szolgálni, hogy a feljegyzéseik, a tagjaik észrevételei alapján január 28-án, vasárnap Fejér vármegyében körülbelül 70 százalékos volt a sztrájk részvétele (ekkora mértékűnek jegyezték decemberben is). Mint mondta, hétfőre lényegesebben nagyobb támogatást érzékeltek. Nemcsak a sofőrök, hanem a műszaki állomány kollégái (például a szerelők, szervizesek) és az irodisták is részt vehettek a sztrájkban. Információi szerint Dunaújvárosban hétfőn a sofőrök 90 százaléka élt a sztrájk jogával, a műszakis kollégák a délelőtti műszakban száz százalékosan sztrájkoltak, és akkor erre készült a délutáni műszak is.

Ezt mondja a Volánbusz

Még a sztrájkot megelőzően egy közleményt adott ki a Volánbusz Zrt., miszerint a közlekedési vállalat indokolatlannak tartja az akciót, hiszen a MÁV-VOLÁN-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások folyamatosak. Mint azt kifejtették, "az érdekképviseletek többsége (a reálbér értékének megőrzését biztosító garanciák esetén) elfogadhatónak tartja a hosszabb távra szóló bérmegállapodást is. E garanciák kidolgozására a munkáltatói oldal nyitottságot mutatott. A SZAKSZ viszont eredménytelennek minősítette a bértárgyalást, és 2024. január 28-ára és 29-ére újabb, kétnapos sztrájkot hirdetett. A cégcsoport továbbra is elkötelezett a bérekről szóló megegyezés iránt, mielőbb szeretné lezárni a tárgyalásokat, és megkötni a bérmegállapodást. A tárgyalások a lehető leghamarabb folytatódnak."

Csak csoportszintű megállapodás lehet

A Közúti Közlekedési Szakszervezet nem csatlakozott a sztrájkhoz, mondván, hogy egy jó megállapodás érdekében a tárgyalást részesíti előnyben. Ez a szervezet is már több bejegyzésében foglalkozott a bértárgyalás folyamatával, amelyekben több érdekes információval is szolgáltak a kívülállók számára. Az egyikben például megtudhattuk, hogy a január 23-i CsÉT ülésen öt vasutas és kettő HÉV-es szakszervezet képviselője is jelen volt. Érdekeltek a három éves megállapodásban abban az esetben, ha 30-33 százalék közötti mérték megvalósul, megfelelő, objektív garanciákhoz kötve. A 2025-2026 évekre reálkereset növekedést biztosító, infláció mértékét meghaladó bérfejlesztést tudnának elfogadni, amennyiben a 2024. évre vonatkozó korábbi bérfejlesztési igényük megvalósul: fenntartják az egységes 70 ezer forintos, vagyis a minimum 15 százalékos bérfejlesztési igényt, amely az autóbuszvezetők esetében 20,5 százalékos besorolási béremelést jelent. Azt is hozzátették, a sztrájkot szervező SZAKSZ egységesen 90 ezer forintos bérfejlesztést tud elfogadni, ami a munkáltató álláspontja szerint az autóbuszvezetők esetében 26,4 százalékos emelést jelent, amely magasabb az eredeti, 25 százalékos bérkövetelésükkel szemben.

Egy másikban tényként vázolták, hogy nyolc szakszervezet elfogadhatónak tartja a 2024-re vonatkozó, egységes 70 ezer forintos emelést (ami legalább 15 százalékos alapbéremelést jelent, a buszvezetők esetében pedig 20,5 százalékot). Megjegyezték, hogy a Volánbuszra vonatkozóan csak csoportszinten van lehetőség megállapodást kötni; a Volánbusz nem tárgyalhat külön a szakszervezetekkel a bérfejlesztésről és annak mértékéről; cégcsoportszinten is csak szakszervezeti konszenzussal születhet mindenkire vonatkozó megállapodás.

Kedden tárgyalnak

A Magyar Nemzet vasárnapi cikkében azt írta, a kétnapos sztrájkot követően, rögtön keddre Lázár János miniszter tárgyalni hívta a MÁV–Volán szakszervezeteit. A tárcavezető ígérete szerint erre a találkozóra új ajánlattal készül. Lázár János úgy fogalmazott bejegyzésében, hogy "a munkabéke megőrzése mindannyiunk érdeke. Az a célom, hogy annak az 55 ezer embernek, aki a MÁV és a Volán napi működtetését, az ország 4,5 millió emberének a közlekedését szervezi, értelmes inflációkövető, reál növekedésű béremelést tudjak garantálni".

A hétfőre vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka nem vette fel a munkát a SZAKSZ általszervezett sztrájk második napján

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet 2024. január 28-ára és 29-ére szervezett munkabeszüntetésének második napján a hétfőre vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka, míg a teljes munkavállalói létszámnak mindössze egyötöde vett részt a sztrájkban. A MÁVVOLÁN-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások már kedden folytatódnak - tájékoztatta szerkesztőségünket a Volánbusz Kommunikációs Igazgatósága.

A SZAKSZ által meghirdetett munkabeszüntetés második napján, a 16 órakor összesített információk szerint – az érdekképviselet által közzétett adatokkal szemben – a teljes munkavállalói állománynak mindössze 21 százaléka, míg a mai napra vezényelt autóbuszvezetőknek az 56 százaléka nem vette fel a munkát. Az adatok vármegyénként jelentős különbségeket mutatnak: van, ahol például az autóbusz-vezetői állomány csupán 7 százaléka, míg a hétfői munkavégzésre vezényelt autóbusz-vezetőknek a 12 százaléka vélte úgy, hogy a folyamatban lévő tárgyalásoknál célravezetőbb a munkabeszüntetés.

Az egyéb fizikai, illetve a szellemi munkavállalóknak a 6 százaléka vett részt a sztrájkban országosan.

A MÁV-VOLÁN-csoport és a Volánbusz vezetése továbbra is elkötelezett abban, hogy a lehető leghamarabb megkösse a 2024-re vonatkozó bérmegállapodást a munkavállalókkal.