A decemberi nagy bevásárlások, dínomdánom után érthetően mindenki kíméli önmagát, és a pénztárcáját egyaránt. Az új év első hetében azt tapasztalhattuk a piacon, hogy a fóka is kevés és az eszkimó is. Viszont a kevés standot meglátogató vásárlók tisztességesen költöttek az árusok szerint.

A füstölt áruval kereskedők számára kimondottan jó az év eleje, mivel ilyenkor utaznak vissza a külföldön dolgozók, és ők alaposan bespájzolnak. A legkelendőbb a sütni való kolbász, az egyik árus nem panaszként, de megemlítette, annyit eladtak belőle, hogy füstre való nem is nagyon maradt.

A karácsonyra még több stand is emlékeztet. Vásárolhattunk díszeket, adventi koszorúkat és szaloncukrot is. Ami érdekes, elsősorban a szaloncukor esetében, hogy az áraik az ünnepek elmúltával nem mentek lejjebb.

Fotó: Laczkó Izabella



Január elsősorban a légúti, megfázásos, meghűléses betegségek hónapja is, ezért nem véletlen, hogy mézből nagy volt a kínálat ottjártunkkor a piacon. A méhészek a forgalomra sem nagyon panaszkodnak, az a tapasztalatuk, hogy az emberek kezdenek rájönni arra, hogy a méz milyen egészséges, mennyire erősíti az emberek immunrendszerét. (Fontos: a méz gyermekeknek az egyik leghasznosabb táplálék - viszont egyéves korig csecsemőknek nem szabad mézet adni.)

Fotó: Laczkó Izabella



Ha már méz, ne feledkezzünk el a mézeskalácsról, amiből sok helyen marad az új évre (nálunk is). Ha kiszárad, ne dobjuk ki, hanem daráljuk le, és minden olyan süteménynél felhasználhatjuk, amelyikhez darált keksz kell. Például a gesztenye- vagy a zserbógolyó, vagy éppen a kókusztekercs esetében. De a maradék mézeskalácsot rétegezhetjük különböző krémekkel, a végeredmény egy remek pohárdesszert lesz.