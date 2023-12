A cerebrál parézissel, vagyis négy végtagi bénulással diagnosztizált 3 éves Evelin fáradhatatlanul, rendkívüli kitartással végezte az életminőségének javítását célzó fejlesztő gyakorlatokat. Karácsonykor azonban kijár a pihenés, hogy aztán újult erővel vághasson neki a 2024-es évnek. Amint azt Evelin édesanyja, Tóth-Erdélyi Klaudia elmondta, az ünnepek előtt kislányával intenzív héten vettek részt Szekszárdon, ahol egyebek mellett különféle egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat, aktív tornát, és Pfaffenrot-terápiát végeztek.

A 2023-as év azonban nem csak a megállás nélküli kezelésekről szólt, szeptemberben ugyanis Evelin fontos műtéten esett át Barcelonában. A csöppséget Igor Nazarov doktor operálta, a műtét célja pedig a kislány letapadt izmainak feloldása volt. Az operációt követően Evelin szülei számos észrevételről számoltak be: a legtöbb változás az apróság közérzetével kapcsolatban tapasztalható, hiszen azóta többet mosolyog és éjszaka is jobban alszik, de pozitív irányú fejlődés érzékelhető a kislány étkezésében és végtagjainak mobilitásában is.

A fárasztó 2023-as év után Evelinnek és családjának végre eljött a kikapcsolódás ideje. A kislány édesanyja megjegyezte, mint mindig, Evelinnek most is nagyon tetszett a színes díszekkel és fényfüzérrel feldíszített karácsonyfa, a közös ajándékbontás folyamatát pedig kifejezetten élvezi az apróság.

A kezelések azonban nem értek véget. Az újév előtt még konduktív torna és gyógytorna vár Evelinre, amelyek január első hetében is folytatódnak, korai fejlesztéssel, szomato- és gyógypedagógiai foglalkozásokkal, illetve gyógymasszázzsal kiegészülve. A család kiemelte, rendkívül hálásak az egész éves támogatásokért, amik megkönnyítették a mindennapjaikat. Evelin jövő évi fejlesztéseinek finanszírozása miatt azonban továbbra is szüksége van a családnak támogatásra. Tehát mint mindig, most is sokat jelentenek az adományok, amiket az Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítvány számlaszámára várnak a szülők.

UniCredit Bank:

Számlatulajdonos: Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítvány

Számlaszám: 10918001-00000119-75880018

Közlemény: Adomány