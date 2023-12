Szombat, várja a látogatókat a Karácsonyi Manófaktúra az Előszállási Egzotikus Állatparkban, 9–16 óráig. Az ügyes kezűeket szívesen látják a mézeskalács díszítésre, karácsonyfadísz és karkötő készítésre. A kicsiknek karácsonyi színezőket ajánlanak. Kellemes ajándékként egy adventi fotósarok is készült az emlék és üdvözlő üzenetek készítőinek. Olaf és Elza mesehősök ezúttal személyesen is bemutatkoznak, 11 órától. Amennyiben nem lesz hó, akkor egy hógéppel pótolják azt. A kilátogatókat forró teával és forralt borral is várják. A programok megtekintése az állatkerti belépőjegy megváltásához kötött.

Vasárnap, a harmadik gyertya maggyújtására Varga Gábor országgyűlési képviselőt kérték föl. A szokásos kedves műsort az Előszállási Patakparti Óvoda apróságai mutatják be.