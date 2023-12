A főszereplők ezúttal a reformátusok voltak: a hittanos gyermekek mutatták be kedves műsorukat. A gyermekeket a helybéli lelkész, Nagy Richárd kísérte gitáron, akitől néhány karácsonyi dalt is hallhattunk. Figyelemre méltó programja volt az eseménynek a jótékonysági vásár, amelyben az intézményekben dolgozóknak, a szülőknek volt nagy szerepe, akik hihetetlen kézügyességéről tanúskodtak a gyönyörű adventi és ünnepi díszek, koszorúk, ünnepi kellékek terén. Az Aranyfűz otthon kollektívája, idősek klubja az intézményben készült, igazán dekoratív és mutatós lakberendezési tárgyakat, szőnyegeket kínált. A református közösség adománykasszája pedig a hittanos gyermekek szülei által sütött és felajánlott süteményekből gyarapodott. A Luca-napi vásárból nem hiányzott a sztárvendég sem, valamint megérkezett édességgel teli puttonyával a Mikulás is, akit a gyerekek azonnal körülvettek.

A lelkész Nagy Richárd feleségétől, Boglárkától megtudtuk, hogy negyven hittanos van a faluban. A Luca-napon első alkalommal vesznek részt, de sok más közösségi programot szerveznek. Említette a nyári tábort, a reformáció ünnepén megtartott családi programot, kincsvadászattal és kézműves programmal. Az adventi időszakban is közösen hangolódnak a karácsonyra, mézeskalácsot sütöttek, játszottak, közösön a karácsonyra. Ilyen alkalmakra eljönnek a hittanos gyermekek szülei, ők segítenek, sütnek-főznek, örömteli perceket töltenek együtt.