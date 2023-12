„Jön az árvíz! hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték.” – írja Petőfi A Tisza című versében. Szerencsére itt a Dunánál ennyire még nem tragikus a helyzet. Karácsonykor körbejártuk a dunaújvárosi Szalki-szigetet, ismerve azt, hogy a Duna felső szakaszán és Budapesten is árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Az egykori kompkikötő hamarosan víz alá kerülhet, a tőszomszédságában kialakított illegális sírhelyek mindegyike víz alatt, az egykori Remix lábát is lassan a víz nyaldossa. A kemping mögött „a híd már túl messze van, azaz száraz lábbal, mint ahogy az a fotókon is látszik már nem volt megközelíthető. A kikötői öböl vízszintje is csúcsra jár, a horgásztanyán is ez a helyzet.

Nézzék meg képgalériánkat, és ha kedvük van nézzék meg eredetiben is!