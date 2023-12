Amint azt elmondta, a hangolódás első lépése a nagytakarítás. Ekkor az őszi kiegészítőket az ünnepek elmaradhatatlan díszei váltják fel, igazi karácsonyi hangulatot teremtve. „Nálam két dologból fogy el nagyon sok karácsonyig: az egyik a gyertya, hiszen ekkortájt szinte folyamatosan gyújtok egyet-egyet, a másik pedig a tea, amiből rengeteget iszom ebben az időszakban” – tette hozzá.

A december egyébként az óvodában is egy felfokozott hónap tele karácsonyi eseményekkel, így ezek is segítenek a hangolódásban. Az óvodavezető megjegyezte, ekkor előkerülnek a karácsonyi zenék is (Delhusa Gjon dalaitól egészen Elvis Presley klasszikus ünnepi számaiig), amik megérintik az ember lelkét, emellett pedig az ünnepi hangulatot megidéző televíziós műsorokat és filmeket is előszeretettel nézi, listájának tetején pedig Reszkessetek, betörők című film áll.

Gyenes Józsefné elmondta, általában december 22. körül díszíti fel a fenyőfát, ami alá nem csak családjának, de három imádott kutyájának is ajándékot csempész. „A kutyáim minden évben kapnak ajándékot. Imádják a sípolós labdákat, a plüssjátékokat, és természetesen különleges finomságokat is kapnak, amit szinte rögtön ki is szagolnak a fa alatt” – jegyezte meg. Elmondása szerint azonban nem az ajándék a lényeg karácsonykor, hanem az, hogy nyugalomban, pihenéssel töltsük az ünnepeket egy meghitt környezetben. Ekkor ugyanis elfelejthetjük a napi rohanást, kizárhatjuk a külvilágot és feltöltődhetünk.