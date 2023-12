Lassan faluhelyen is magától értetődik, ha elmegyünk otthonról, még a kiskaput is kulcsra zárjuk. Egyre kevesebb az olyan hely, ahol a kocsma előtt ott lehet hagyni az autót leengedett ablakkal. Egyre jobban benne van a tudatunkban, hogy az értékeinkre különösen vigyáznunk kell. Kivéve a kibertérben. Mert ott aztán olyan felelőtlenek tudunk lenni, mint egy négyéves gyermek. Kattintunk az olyan szövegekre, hogy ezt látnod kell, lehet, hogy te vagy a képen? és hasonlókra, de elhisszük azt is, hogy az elhunyt milliárdos ránk hagyta a vagyonát. Miért ne próbálnánk hát ki egy programot, ami megszépít? Pusztán azért hagynánk ki, mert egy csomó adatunkkal visszaél?