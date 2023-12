A Napsugár Asszonykórus ünnepi éneke után a büszke szülők a legkisebb gyerkőcöket is megtapsolhatták a színpadon. Az óvoda dolgozói a szülőkkel együtt jótékonysági vásárral is készültek, finom süteményeket és kézműves alkotásokat vásárolhattak a jelenlévők, a bevételből pedig minden óvodai csoport eszközöket, játékokat szerezhet be majd. A békés, meghitt ünnepvárás időszaka megkezdődött Rácalmáson, köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult az első adventi vasárnap szebbé tételéhez!