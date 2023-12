A Desszertsziget egy cukrászüzem, ahol a hivatalos megrendeléseken kívül a lakosság is tud vásárolni egy kiszolgáló ablakon keresztül. Két Pálvölgyi szorgos keze munkája és szakértő felügyelete mellett készülnek a finomságok, amelyek nagyobb része a retro édességek ismerős ízvilágába csábítanak. A zsenge életkora ellenére a cukrászat vezetője Pálvölgyi Gréta, az ifjú hölgy mentora, segítője és egyben az édesapja Pálvölgyi Tamás.

Az első cukrász generáció

– A szüleimnek saját cukrászdája volt Rácalmás főutcán. Mindenki odajárt egész nyáron, ott volt a legjobb fagyi. Amikor elkezdődött a ’80-as, ’90-es évek végén a porfagyi gyártás a szüleim akkor is főzték a fagylaltot. Tehát a citromban, citrom volt és nem pedig citromsavval készült, mint a mai fagyik, amelyek tele vannak adalékanyagokkal. Nyilván adalékokkal lehet egy folyamatos egyforma íz világot létrehozni, de az előbb-utóbb unalmassá válik. Tehát az én szüleim nem haladtak a korral, ez volt az egyik nagy előnyük, és ez lett a bukásuk legfőbb oka is. Végül bezárták azt a cukrászdát. Ide költöztek a Tavasz utcába és itt nyitottak egy fagyizót. Másfél-két évet még dolgoztak, de bezárták ezt is, hogy élvezzék a nyugdíjas éveket. Sajnos azonban erre nem maradt sok idejük, mert a cukrászda bezárása után gyorsan el is mentek mind a ketten egymás után- mesélte Tamás, majd folytatta a családi történetet.

Tamás története

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Testvéremmel mindketten cukrászok lettünk. A családi vállalkozásban kezdtem dolgozni, folyamatosan újítani szerettem volna és az üzletet szépítésében gondolkoztam. De apu nem engedett haladni, fejlődni. Egy vitánk alkalmával a Széchenyi Pékség álláshirdetésére is jelentkeztem, apu vitt el a munkamegbeszélésre. Így kezdődött a Széchenyinél eltöltött 18 év, amelyben sok jó, és sok tapasztalás is volt. Innen indult ez a jelenlegi üzem is Desszert-laborként, amelyet később egy volt (szintén „Széchenyis”) kollégám vett ki. Aki miután visszavonult nekem szólt elsőként. Én azt mondtam, hogy megkérdeztem a lányomat, aki igent mondott a lehetőségre. Annyiból mindenképp szerencsésebb helyzetben vagyok Grétivel, mint apukám velem, hogy nekem volt lehetőségem a megélt tapasztalataimból tanulni. Tudom azt, hogyha ő éppen TikTok videót forgat a legnagyobb munka közepén, az is van annyira fontos, mint hogy ki kellene sütni három piskótalapot. Valóban látom az eredményét, a videóknak éppen úgy, mint a Facebook-hirdetéseknek és posztoknak is, amiket kirak – mondta el Pálvölgyi Tamás.

Gréta története

– Az ország más területén is elkezdett egy-két cukrászda a közösségi média segítségével dolgozni, és azt gondoltam, hogy igazából ezt mi is megtehetnénk és nagyon jól a visszajelzések. Egyébként mióta az eszemet tudom cukrász szerettem volna lenni. Nálunk apáékkal ellentétben – a testvérem HR-es lett és egy külföldi cégnél dolgozik. Szóval ő nem lett cukrász, de azért ügyesen süt otthon. Én a szakma megszerzése után Ausztriában dolgoztam. Huszonegy voltam amikor apa feltette a kérdést, hogy van e kedvem saját üzlethez. Kicsit ijesztő volt elsőre, de amúgy meg úgy gondoltam, hogy menne. Főleg, hogyha apa segít benne és anya is velem van, ez nagy biztonságot ad – fejtette ki Pálvölgyi Gréta

Milyen sütemény a cukrászok kedvence?

– Mi is szeretjük az édességet, sőt a sósat is. De egy idő után megunja az ember. Meg kell kóstolni amit készítünk, de egy egész süteményt, szerintem nem nagyon eszik egyikünk sem meg – válaszolt Gréta.

– De nagyon ritkán azért előfordul, például karácsonykor mi is fogunk édességet enni nyilván. Mindig sütünk magunknak otthonra a Floridától kezdve a bejglit külön, kalácsot, zserbót. Grétinek a csokis, nekem a mákos a kedvencem. A sógornőmék bevállalták, hogy ebben az évben legyen náluk a családi vacsora, úgyhogy mi megyünk a vendégségbe. Idén is megsütjük mindenkinek a kedvencét és ezzel összeáll egy 10-12 féle sütemény. Annyit , sütünk, hogy mindenkinek jusson belőle, tudjon elvinni haza. Az édesség mellett nálunk szokásosan marhahúsleves csigatésztával, zsebes karaj, meg hal kerül az asztalra, idén már próbálkozunk a lazaccal is- tette hozzá Tamás.

Instant ötletek a karácsonyi sütéshez

– Én úgy gondolom, hogy pogácsát frissen, melegen az asztalra tenni, minden ünnepkor jó dolog. Akkor lesz szép végeredmény, ha a kis titkokra is figyelünk, hogy mennyi ideig és hogyan pihentessük, vagy arra, hogy tojásoljuk le rendesen, hogy a sajt ráragadjon.

A kevert tésztákból is könnyen lehet süteményt összerakni. Frissen, melegen a mákos kevert nagyon finom például. Különlegesebbé tehetjük, ha mondjuk megszórjuk egy kis almával, fahéjas cukorral a tetejét, vagy meggyel, vagy vaníliapuding csíkot húzunk bele a hidegen keverhető vaníliapudingból és egybe sütjük. Tehát, hogy lehet variálni, vannak ilyen trükkök, amivel szép a sütemény, és még finom is.

A mézeskalács, ami szerintem alap, hogy minden háztartásban süssenek otthon. A készülődés, a várakozás mindennél többet ér, ahogy a család gyúrja a tésztát, majd pihentetés után kinyújtja, kiszaggatja és feldíszíteni. Ez egy közös családi élmény, tehát a mézeskalácsot szerintem minden családban be kellene vezetni, hogy kötelező legyen sütni. Olyan, mint egy társas összehozza a családot, tehát hogy apuka, anyuka, mindenki részt tud venni benne.

Sokan vannak ismerőseink között is, akik otthon sütnek, tortáznak és mindig jön a visszajelzés, hogy „hú, ez most nem úgy sikerült”. Hát persze, hogy nem, mert a cukrászat egy szakma, tehát tanulni kell, és nem is kicsit – részletezte Pálvölgyi Tamás.

Közeli és távlati tervek

– Szerintem Gréti ebben az évben a legsikeresebb fiatal vállalkozó, nem csak az alapján, hogy mennyit dolgozik, hanem az alapján is, hogy mit ért el. Hála Istennek folyamatosan fejlődünk, már öten dolgoznak a cégben. Úgy gondolom, hogy most ezen a szinten egy picit meg kell pihenjünk, pont azért, hogy utolérjük magunkat mindenféle szinten, és akkor utána lehet majd tovább nőni. Mindenesetre a karácsonyi hajrá nekünk december 23-án véget ér, két ünnep között nyitva leszünk és majd január első felében kis szabadságot is tervezünk – mondták el a a Desszertsziget cukrászai.