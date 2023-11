Elsőként Nagy Attila köszöntötte résztvevőket, majd átadta a szót a két előadónak. Mészáros Szilvia, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezet vezetője és Hanol Éva, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI, Széchenyi Programiroda) tanácsadója tartott prezentációs előadást a területükhöz tartozó témákkal kapcsolatban.

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tájékoztatója

Mészáros Szilvia elsőként röviden bemutatta az egyesületet, ami 2008-ban alakult. Az egyesület a Vidékfejlesztési Programon belül a LEADER programmal kapcsolatos pályázati forrásokkal foglalkozik 17 Fejér vármegyei településen, így Kisapostagon is. Az egyesület egy háromoldalú együttműködés keretében kérelemkezelési feladatokat lát el. A LEADER program pályázati felhívásait ők készítik elő, társadalmasítják és megjelentetik. A felhívásokra érkező pályázatok az Egyesülethez kerülnek benyújtásra támogatási kérelmek formájában. A pályázatok pontozását és tartalmi értékelését az egyesületen belül működő helyi bíráló bizottság végzi. Ők döntenek a támogatásra javasolt pályázatokról, majd felterjesztik ezeket az Irányító Hatósághoz, az Agrárminisztériumhoz. Tehát minden pályázati döntéssel kapcsolatos ügyintézés és döntéshozatal itt történik helyi szinten.

Fotó: Kállai Félix



Az előző időszak alatt 517 millió forint fejlesztési forrással indultak, de többször kaptak forráskiegészítést, így az időszak végére a települések önkormányzatait, civil szervezeteit, egyházait, vállalkozásait 700-750 millió forinttal tudták támogatni. A programozási időszak alatt összesen 226 támogatási kérelem érkezett be, és 114 részesült támogatásban.

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület már a harmadik programozási időszakban végzi a tevékenységét. Az Egyesületnek elkészült a Helyi Fejlesztési Stratégiája a 2023-2027 közötti időszakra vonatkozóan, amely tartalmazza a térségben felmerült fejlesztési igényeket és bemutatja a térséget. Ez tartalmazza azt a három témakört is, amelynek keretében várhatóan 2024. I. negyedévétől pályázni tudnak a térség önkormányzatai, civil szervezetei, egyházai, vállalkozásai.

Mindhárom felhívásnál fontos kritérium, hogy a pályázó székhelye vagy telephelye a LEADER HACS illetékességi területén (Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza) legyen.

A térségi gazdasági és turisztikai szektor fejlesztésének támogatása

Kik pályázhatnak?

A vállalkozásfejlesztési pályázatban korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, egyéb önálló vállalkozások, adószámmal rendelkező magánszemélyek, szociális szövetkezetek, őstermelők és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok indulhatnak. Elvárás még, hogy legalább 1 fő foglalkoztatotti állománnyal rendelkezzen (az önfoglalkoztatás is ide tartozik) és a KKV besorolása alapján mikrovállalkozásnak minősüljön. Induló vállalkozás is támogatható, illetve KATA-s vállalkozások is.

A támogatási összegekről

A fent felsorolt vállalkozások 1 millió és 9 millió forint közötti támogatási összegre pályázhatnak, melynek támogatási aránya 65 %. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 165 millió forint.

Milyen fejlesztésekre lehet pályázni?

A LEADER programon belül vállalkozások pályázhatnak az építési beruházásoknak a teljes körére, azaz építésre, bővítésére, felújításra, korszerűsítésre, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítására a projekt által érintett épület(ek) tekintetében, vagy projektarányos akadálymentesítésre és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre. Lehetőség van még eszköz-, gép-, szoftver beszerzésre, marketing tevékenységre, honlap, vagy webáruház készítésre is, és még sok egyéb a vállalkozás számára hasznos fejlesztésre. Például az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek esetében: projekt-előkészítés, terület-előkészítés (kizárólag építési tevékenységek esetén), műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele vagy projektmenedzsment. A projekt keretében létrehozott szolgáltatás, termék tekintetében támogatható a minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás is, de a projekt keretében létrejött szolgáltatáshoz és/vagy fejlesztéshez kapcsolódó bemutató rendezvények szervezése és lebonyolítása is támogatásra jogosult.

A helyi együttműködések támogatása és erősítése, a közösségfejlesztés ösztönzése

Kik pályázhatnak?

A következő két pályázati felhívás már önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és egyházaknak szól. Részletesen: helyi önkormányzatoknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak, nemzetiségi egyesületeknek, egyházi szervezeteknek, vallási tevékenységet végző szervezeteknek, bevett egyházaknak, közalapítványoknak, egyéb alapítványoknak, nonprofit korlátolt felelősségű társaságoknak, polgárőr egyesületeknek, sportegyesületeknek és egyéb más egyesületeknek lett kiírva.

Fotó: Kállai Félix

A támogatási összegekről

A fent megnevezettek támogatási összege 750 ezer forinttól 4 millió forintig terjed 95%-os támogatási arány mellett. A rendelkezésre álló várható keretösszeg 120 millió forint lesz.

Milyen fejlesztésekre lehet pályázni?

A projekt klasszikus rendezvényes felhívás, amely tartalmazza ezek megtartásához szükséges eszközök beszerzését is.

A tájékoztató szerint a projekt keretében kizárólag eszközbeszerzés és/vagy rendezvény megvalósítása támogatható. A támogatást igénylő pályázhat az általa szervezett rendezvényre, táborra, kiállításra, fórumra vagy szakmai napra. A táborok lehetnek kulturális, szabadidős, sport, egyházi hitéleti tevékenységhez kapcsolódó táborok. A rendezvények, kiállítások és fórumok, szakmai napok pedig kulturális, szabadidős, sport, egyházi hitéleti, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, illetve társadalmi befogadást erősítő rendezvények. A fórumoknál még lehetőség van felvilágosító, prevenciós események szervezésére is. A projekt keretein belül lehetőség kínálkozik helytörténeti kiadványok, helyi kalendáriumok, egyéb helyi kiadványok megjelentetésére. Úgy mint helyi épített,- természeti, - és egyéb értékek bemutatását célzó kiadványok megjelentetésének támogatására. A projekt lehetőséget ad a rendezvény, tábor, kiállítás, fórum, szakmai nap népszerűsítéséhez is. A felhívás keretében építési jellegű beruházások támogatására azonban nincs lehetőség.

A közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása

Kik pályázhatnak?

A pályázók köre megegyezik az előző támogatásban leírtakkal.

A támogatási összegekről

95%-os támogatási arány mellett 1 millió és 10 millió forint közötti összegekre pályázók. A megvalósításra 120 milliós tervezett forrás áll majd rendelkezésre.

Milyen fejlesztésekre lehet pályázni?

A projekt keretében a buszvárók és környezetének felújítása, korszerűsítése történhet meg, valamint a települési információs táblák, utcanév táblák kihelyezésére, meglévők cseréjére is lehetőség kínálkozik, úgy, mint a térfigyelő kamerarendszerek telepítésére, meglévő rendszerek korszerűsítésére és játszóterek kialakítására, meglévők fejlesztésére is.

A kulturális tevékenységet végző intézmények, a hagyományőrző szolgáltatásokat nyújtó intézmények, a sport és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó intézmények, az egyházi tevékenységet végző intézmények pályázhatnak a meglévők külső-belső felújítására, bővítésére, újak kialakítására,

energetikai modernizálására. Ugyanígy a szabadtéri és fedett épületek, területek estében is. A projekt keretében lehetőség van akadálymentesítésre is, a fejlesztéssel érintett épületek/építmények akadálymentes megközelíthetőségének és használhatóságának biztosítása érdekében, elsősorban projektszintű akadálymentesítés révén. A támogatást igénylő tevékenységéhez, illetve a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódóan marketing tevékenységet is támogatnak, úgy, mint a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése estén is.

A Széchenyi Programiroda tájékoztatója

A fórum következő részében Hanol Éva beszélt a 2021-2027-es programozási időszak aktualitásairól, valamint a Széchenyi Programiroda szerepéről és feladatairól.

Míg a LEADER programban mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok és konzorciumban civil szervezetek részére nyújtanak támogatást, addig a Széchenyi Programiroda a potenciális pályázók és pozitív támogatási döntéssel rendelkező kedvezményezettek számára nyújt segítséget a nem vidékfejlesztési témájú, európai uniós forrásból finanszírozott pályázatok esetében.

Célkitűzéseik és működésük

A 197/2018. (X.24) Korm. rendelet alapján az SZPI térítésmentesen látja el a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását a fejlesztési források felhasználásának elősegítése érdekében, továbbá számos előkészítési és végrehajtási feladatot végez egyéb uniós, nemzetközi és hazai finanszírozású programokkal összefüggésben. Az SZPI országos tanácsadói hálózatának feladata, hogy hatékonyan segítse céljaik megvalósításában a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket. Országosan már több, mint 40 irodában látják el a feladataikat, Fejér vármegyében két helyen, Székesfehérváron és Dunaújvárosban.

Célkitűzéseik között szerepel a fejlesztendő területeken található szervezetek támogatása, a megvalósítás alatt álló projektek segítése és a pályázatok gyors és hatékony közvetítése a potenciális pályázók irányába. Az ügyfélbarát mentalitás kiemelt prioritás számukra, hiszen mindenki számára elérhetőek. Minden irodában egységes információt adnak át, mindezt ingyenesen, akár önkormányzatról, cégről, vagy magánszemélyről legyen szó. Az érdeklődő ügyfél székhelyére, telephelyére is kimennek segíteni a pályázatokkal kapcsolatos munkát. Magánszemélyeknek előzetes egyeztetés alapján időpontot tudnak adni, majd az irodájukban fogadják őket.

Mivel foglalkozik az SZPI?

Az SZPI országos tanácsadói hálózatán keresztül ellátja a pályázók és kedvezményezettek személyre szóló, ingyenes támogatását az EU-s források elérése és szabályos felhasználása érdekében.

A tanácsadói hálózat célja, hogy a teljes projektciklus alatt, az ügyfelek egyedi igényeihez igazodva segítse a támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket pályázataik során, szakmai segítségnyújtás keretében támogassa a szakmai beszámolók, szerződésmódosítások, elszámolások elkészítését, benyújtását, illetve segítséget nyújtson a támogatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések gyors és hatékony megválaszolásában.

Az SZPI képzett, széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező tanácsadói hálózata segíti ügyfeleket a projektötlet kidolgozásától, a pályázat benyújtásán és a nyertes projekt szakmai és pénzügyi megvalósításán keresztül a projektzáráson át, egészen a projekt fenntartási időszakának végéig.

Mivel nem foglalkozik az SZPI?

AZ SZPI nem döntéshozó, vagy ellenőrző, kifizető hatóság. Nem tartozik a tevékenyégi körükbe a pályázatírás, a pályázati projektmenedzsment, valamint nem a projektgazda helyett végzik a tevékenységüket, hanem vele szorosan együttműködve.

2021-2027 Programozási időszak aktualitásai

A fórumon az SZPI kollégája a 2021-27-es Operatív Programok közül az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszt, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszt és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszt mutatta be részletesen, kiemelve a három program jellemzőit, célkitűzéseit és fejlesztési területeit. A fórumon a tanácsadó bemutatta továbbá a három operatív programhoz kapcsolódó éves fejlesztési kereteket, a tervezett források eloszlását, illetve a fenti operatív programokban eddig megjelent felhívásokat. Az időszak aktualitásaival kapcsolatban az SZPI irodáiban a tanácsadó kollégák részletes tájékoztatást adnak az érdeklődő ügyfelek részére.

Kérdések és válaszok

A fórum következő részében a jelenlévők feltehették az elhangzottakkal kapcsolatban a kérdéseiket, melyre az előadók készségesen válaszoltak.

A fórum résztvevői és a cikk olvasói az alábbi elérhetőségeken informálódhatnak a részletekkel kapcsolatban:

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10., e-mail: [email protected]

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Dunaújváros, Magyar út 106/b. 6. szint 608. iroda, telefon: 25/510-755, e-mail: [email protected]