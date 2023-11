A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke, Somfai Rezső elmondta, a hét elején 120 darab varsát telepítettek a Felső-öbölbe. Ezek a három méter körüli hosszúságú, és nyolcvan centis átmérőjű, lefelé szűkülő varsák egymás mellett sorba vannak telepítve, terelőhálóval összekötve, így a törpeharcsáknak esélyük sincs elkerülni a befogást. Bár szelektív halászatról beszélünk, de más fajok is bekerülhetnek természetesen ilyenkor a hálóba. Most például fogas, süllő, kisebb szürke harcsa is került a fogásba. Ezeket természetesen kiválogatják, és visszadobják a vízbe.

Az idei fogás nagyon szerény volt, ugyanis a 120 varsából mindössze 80-90 kilogramm törpeharcsa gyűlt össze. Ha összevetjük ezt az adatot azzal, hogy két évvel ezelőtt 1150 kilogrammot szedtek ki ugyanebben a novemberi időpontban, akkor látható, hogy szinte elenyésző az idei fogás. Ennek persze megvan az oka. Az októberi hónapban egy vírus tizedelte meg a törpeharcsa állományt a Szabadstrand vizében. Szerencsére erre a vírustörzsre csak a törpeharcsa volt fogékony, így az egyéb halállományban nem okozott károkat.