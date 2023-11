Az iskolában tizenhat helyszínén zajlottak előadások, műhelyfoglalkozások, beszélgetések a meghívottak a diákok és a pedagógusok aktív részvételével. Bemutatkoztak a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem különböző karai. A gimnazisták előadásokat hallhattak a Budapesti Gazdasági Egyetemről, a Közszolgálati Egyetemről, az Állatorvostudományi Egyetemről, a győri Széchenyi István Egyetemről és a Szegedi Tudományegyetemről. Élménybeszámolót tartottak még az iskola volt tanulói az ELTÉ-ről, és a Budapesti Corvinus Egyetemről. A DUE és a kecskeméti Neumann János Egyetem pedig standon mutatkoztak be.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

Sok diák érdeklődését keltette fel a Maker’sLab bemutatója is, ami a mesterséges intelligenciáról szólt, de a honvédség képviselői által tartott fegyverbemutatóra is sokan érkeztek. Sokszínű programmal készültek a Szent Pantaleon Kórház képviselői is, ahonnan olyan ifjú orvosok, szülésznő, gyógytornász, dietetikus és gyakorló orvostanhallgatók érkezetek, akik nemrégiben még maguk is széchenyisek voltak. Hatalmas érdeklődés övezte a különböző népszerű szakmák képviselőinek előadásait, amely során pszichológus, közgazdász, jogász és mérnök is bemutatta saját hivatását a jelenlévőknek. Rengeteg hasznos információt, gyakorlati tanácsot kaptak a továbbtanulásra készülők, a bizonytalanabbak számára pedig pályaalkalmassági tesztekkel, önismereti foglalkozásokkal igyekeztek segíteni a szakemberek.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

A sok-sok fontos ismeret átadása mellett nagyszerű találkozások színtere is volt a rendezvény, a mai széchenyisek nagy szeretettel fogadták azokat a társaikat, akikkel röviddel ezelőtt még együtt koptatták a gimi padjait. A tanárok pedig meghatott boldogsággal, hatalmas büszkeséggel szemlélték az egykor kedves tanítványokat, akik remek szakemberekké váltak az elmúlt évek során.