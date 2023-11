- Esténként ülök a készülékek elé, hetente öt-hat órát. Legutóbb egy expedícióval a kókusz szigeteről sikerült műholdon keresztüli kapcsolatom.

És ahol mindez zajlik, nem más mint egy nagyvenyimi ház kisebb szobája, a rádiós szoba.

Amikor körülnéztünk felmerült a kérdés, mennyiből lehet megúszni egy ilyen technikai felszerelést. Rozsnyai Zoltán elmondta, százezer forint alatt, egy régebbi rádióval, saját készítésű antennával már lehet kezdeni a hobbit.. És, hogy mit szól ehhez a család? Sajnos sem a feleségét, sem a gyermekeit nem érintette meg e hobbi szépsége. Ő azonban lelkes és eredményes, büszkén mutatja legújabb nemzetközi oklevelét, a bronz fokozatot, amit azért kapott, mert másfél év alatt ötven ország rádiósával tudott kapcsolatot teremteni az űrállomáson keresztül. Persze a földi hullámhosszokon már több száz ország hívójele került be a forgalmi naplóba. Azt is kiemelte, ebben, nevezzük sportnak, nincs rivalizálás bár vannak komoly hazai és nemzetközi versenyek. Mindenki jó viszonyt tart a másikkal, mindenki barát. Sőt, még a szomszédok is segítik, hiszen van egy antennája, amely már az ő telkén nem fért el, és kellett a terület…

De Rozsnyai Zoltán nem csak a műholdas kapcsolatok teremtésében eredményes, hanem az országos kézi billentyűs rádióforgalmi versenyen két bajnoki címe is van. Tagja a dunaújvárosi Intercisa Rádió Klubnak, a Magyar és Német távíró, valamint a QO-100-as nemzetközi műholdas, úgynevezett DX klubnak.

Hobbi vagy sport? Tettük fel a kérdést. Rozsnyai Zoltán tevékenységét megismerve azt kell, hogy mondjuk, egy remek hobbi, aminek sportértéke van.