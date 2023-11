A Magyar Vöröskereszt az élelmiszer áruházakkal együttműködésében már több éve valósítja meg azt a kezdeményezés, amely során a szervezet tartós élelmiszereket gyűjtenek rászorulók részére. A kezdeményezés célja, hogy a nélkülözésben élők is méltó körülmények között tölthessék el az év végi ünnepeket.

Az akciókra országszerte több száz üzletben kerül sor. Dunaújvárosban a Vöröskereszt aktivitásaival november 10-én és 11-én a Penny áruházakban, míg november 17-én, 18-án és 19-én a Bercsényi úti Tesco Expressz üzletben találkozhatnak a vásárlók.

Feth Katalin, a Vöröskereszt területi szervezetének vezetője kérdésünkre elmondta:

– A gyűjtőpontok megtalálhatóak lesznek az áruházak kasszáinak közelében az adott napokon délelőtt 10 órától este 18 óráig. Szívesen fogadunk majd az adományozók megvásárolt termékei közül tartós élelmiszereket. Örülünk konzerveknek, lisztnek, rizsnek, olajnak, vagy éppen a gyerekeknek szánt édességet, csokoládét is örömmel elfogadunk. Természetesen minden adományt szigorúan adminisztrálni fogunk, ahogy eddig is.

Az akció az előző években is szép sikereket ért el, idén is hasonló eredményeket várunk. A munkatársaimmal a beérkezett készletekből – a korábbi évekhez hasonlóan – ezúttal is csomagokat készítünk majd, amelyet azokhoz a területi szervezetek juttatunk el, akik önkénteseket delegáltak a gyűjtő akcióba és az adott településen élő rászorulóknak tudnak majd segíteni- fejtette ki Feth Katalin.

A szervezők ezúttal is nagyon bíznak a lakosság szolidaritásában, lokálpatriotizmusában hiszen a Vöröskereszt munkatársainak átadott élelmiszerek helyben maradnak, a lakosság a saját rászoruló szomszédait segítheti adományaival.