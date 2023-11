Papp László a Nagykarácsonyi Hagyományőrző Egyesület elnökétől ezt hallottuk: – Egy adományozási folyamatnak értünk a végére. A székelyföldi Homoródkarácsonyfalván élő barátaink egy emlékművet ajándékoztak nekünk. Ennek a párja az adományozók falujában, 1848-as emlékműként funkcionál. Az övék egy nagyon régi település, aminek az irattárából kiderítették, hogy az akkori lakók közül hányan áldozták az életüket a magyar szabadságért. Ezt az egy ottani képzőművész tervei és egy remek helyi fafaragó mester által elkészített alkotást a közelmúltban avattunk fel és került felszentelésre a II. világháborús emlékművünk közelében. Az eseményen Szentpáli Géza az ottani unitárius egyház gondnoka és Orbán Csaba a Karácsonyfalvi Közbirtokosság elnöke is részt vett. A mi falunk 1952 óta él önálló életet, ennél fogva a mostani időkben álltunk neki egy igazi emlékhely kialakításának. A helyszínt a templom mellett található Szent Imre terünk adja, ahol az említett világháborús emlékmű is található.

A legfőbb isteni parancs a szereteté

– Véleményem szerint ebből nő ki egy csodálatos emberi tulajdonság a barátság. Alapíthatunk testvértelepülési kapcsolatokat, amik aztán vagy működnek, vagy nem. Megtelnek lélekkel vagy nem. Ha a két település lakói között kialakul a barátság is, akkor jönnek létre az ilyen gyönyörű ünnepségek, aminek a részesei lehettünk. Egyik barát segíti a másikat és ha lehetősége támad akkor meg is ajándékozza. Így lett a falu megint egy kicsit gazdagabb ezzel a gyönyörű emlékművel!

Szentpáli Géza (B) Orbán Csaba (J)

Fotó: Balogh Tamás

„Örömmel segítettünk” mondta Scheier Zsolt a település polgármestere. – Fontos eseménynek, egy kedves kis ünnepségnek éreztem ezt a rendezvényt. Ezért a most rendelkezésünkre álló szerény eszközökkel megtettük, amit tudtunk. Nagy örömre szolgált, hogy a testvértelepülésünk küldöttsége is megjelent az ünnepségen. Nagy becsben tartjuk az ajándékukat és azt is, hogy olyan nagy távolságból, majdnem hétszáz kilométerről ideutaztak, hogy megtiszteljenek bennünket. Gondosan egyeztettünk a szervező Nagykarácsonyi Hagyományőrző Egyesülettel és az elképzeléseiknek megfelelően elvégeztük a szakipari munkákat, amelyben Gulyás Lajos is a segítségünkre volt. Egyetértek az egyesülettel, hogy ezen a helyen egy Emlékparkot kell létrehozni. A megvalósítás az anyagi lehetőségeink függvénye.