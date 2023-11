A jogerős ítélet ellen nem lehet bármikor perújítással élni. A perújításra csak meghatározott okokból kerülhet sor. Például önmagában azért nem kérhet a peres fél perújítást, mert az ítélet nem kedvező a számára. Ha ez lehetséges lenne, akkor soha nem születhetne végleges döntés egy jogvitában.Nem lehetséges perújítást kérni arra hivatkozva sem, hogy a bíróság a jogszabályokat tévesen alkalmazta.

Vannak bizonyos ügytípusok, amelyek esetén kizárt a perújítás. Ilyenpéldául a lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó, vagy a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet ellen. Perújításnak van helye, ha a fél olyan tényre vagy bizonyítékra, illetve olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el.

A perben el nem bírált tény, bizonyíték, határozat csak akkor adhat alapot a perújításra, ha az elbírálása esetén a perújító félre kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. További feltétel, hogy a fél önhibáján kívül nem volt abban a helyzetben, hogy a perújítási kérelmében felhozott tényt, bizonyítékot vagy határozatot korábban érvényesítse.

Másik oka lehet, ha a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak a bűncselekménye miatt törvény ellenére lettpervesztes. Ilyen lehet például, ha hamis szakértői vélemény vagy hamis tanúvallomás alapján veszítette el a pert. Ebben az esetben a perújítás elrendeléséhez szükséges, hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet állapítsa meg, vagy ha ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok zárta ki.

Nem kizárt a perújítás, ha az ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a bíróság a perben úgy hozott jogerős ítéletet, hogy ugyanabban a kérdésben egy másik perben korábban már jogerős ítélettel döntött. Ilyenkor az újabb perre már nem is kerülhetett volna sor. Ekkor a perújítás ennek a mulasztásnak a kijavítására szolgál. A perújítási kérelem benyújtására meghatározott határidők állnak rendelkezésre. Nem lehet időben korlátlanul élni a perújítás lehetőségével.

A perújítási kérelmet 6 hónapon belül lehet előterjeszteni. A határidőt a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől kell számítani.Ha a fél a perújítás okáról csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy perújítással élhessen, akkor ezen időponttól kellszámítani a 6 hónapos határidőt. Főszabály szerint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 év elteltével perújításnak már nincs helye.

Ha a perújítás alapjául az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete szolgál, a perújítási kérelem az ítélet átvételétől számított 60 napon belül nyújtható be akkor is, ha az 5 éves határidő már eltelt. A perújítási kérelmet a perben eljárt elsőfokú bíróságnál kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely ítélet ellen irányul a perújítás.

Meg kell jelölni azt is, hogy a perújító fél milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja a bíróságtól. A kérelemben elő kell adni a perújítás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolni kell a vonatkozó okiratokat.Ha a perújítási kérelmet az általános 6 hónapos határidőn túl nyújtja be a fél, akkor a késedelem okait is elő kell adni.

Ha a perújítás feltételei fennállnak, a pert a perújítási kérelem korlátai között érdemben újból tárgyalják. A perújítás nem jelenti azt, hogy automatikusan a korábbitól eltérő döntés születik.A bíróság a perújítási kérelemmel megtámadott ítéletet fenntarthatja. De az is előfordulhat, hogy a megtámadott ítéletet egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz.