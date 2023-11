A röntgensugár felfedezésének évfordulóján, november 8-án ünnepelte a Szent Pantaleon Kórház annak az orvostudományi szakágnak a képviselőit, akik különféle képalkotó eljárásokat, úgymint röntgent, ultrahangot, CT-t vagy MR-t alkalmaznak betegségek diagnosztizálására és kezelésük meghatározására. Wilhelm Conrad Röntgen 1895. november 8-án fedezte fel a később róla elnevezett röntgensugárzást, amely aztán több képalkotó módszer alapjává is vált. Röntgen halálának 100. évfordulóján, 2011-ben Európa-szerte radiológiai napot tartottak, és 2012-től minden évben ezen a napon tisztelgünk a radiológia területén dolgozók előtt. A röntgensugarak segítségével működő eljárások, vagyis a klasszikus röntgen, a mammográfia és a CT-vizsgálat mellett a képalkotó diagnosztikához tartoznak többek között a mágneses rezonancián alapuló MR-vizsgálatok, a radioaktív izotópokkal végzett nukleáris medicina és a hanghullámokat használó ultrahang-vizsgálatok is. Ezek a módszerek fontos szerepet töltenek be többek között a daganatok kimutatásánál, a csontokban és a lágy részekben kialakult kóros elváltozások detektálásánál. Ami jó hír, hogy információink szerint Dunaújvárosban is lesz MR.