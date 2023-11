Kulcs is bekapcsolódott a Solymárról indult, s már országossá nőtt kezdeményezésbe. Idén is felgyúlnak majd az Ablak Kalendárium fényei december 1. és 24. közt Kulcson is. Minden nap egy-egy (eseténként két-három) új ablak nyílik ki. A település közösségi média felületén a következők olvashatók:

"Fogd meg szerelmed, gyermeked, testvéred kezét vagy csak vágj neki egyedül az utcáknak. Sétálj egyet! Keresd meg az aznapi ablakot. Kapcsold ki a rohanást, nézegesd a fényeket, fedezd fel a települést ahol élsz. Lesznek olyan helyek, ahol meleg teával, finom süteménnyel, néhány kedves szóval is várnak majd.

Ha nem tudod minden nap felkeresni az új ablakot, akkor sincs veszve semmi: mint egy rendes adventi naptárban, a már kinyílt ablakok itt is "nyitva" maradnak egészen december 24-ig. Bármikor pótolhatod őket.

Az aznap nyíló ablak(ok) "címét" minden nap reggel adjuk közre egy térkép részlet formájában a csoportban.

Az ablakok 17.30-kor nyílnak ki és 20.00 óráig biztosan nyitva lesznek. A szervezők nevében meghitt adventi készülődést és vidám ablakkeresést kívánunk. Részletek: Advent Kulcson - Ablak Kalendárium Facebook csoportban érhetőek el, vagy Csepregi Mártonnál személyesen. "