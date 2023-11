A rácalmási oktatási intézményhez érkezve rögtön szembetűnik a „makoveczi” stílusjegyeket idéző Zsigmond László (akkor MAKONA Tervező Kisszövetkezet) által tervezett épületegyüttes szépsége. Az Országépítők című kiadvány írt a kezdetekről. Ugyanis a jelenlegi iskola tervezése 1988-ban kezdődött. Több régi épület mellett egy, a hetvenes évek végén épített emeletes, középfolyosós, lapos-tetős típusú iskola állt a település központjában elhelyezkedő telken. A tervezés során két problémára kellett megoldást találni. Az iskola működéséhez szükséges volt a tantermek számának növelése, az udvaron álló épületeket pedig egy egységbe kellett szervezni. Az egykori lapostetős, gyakran beázó főépület magastetőt kapott, a „kalapolt” épülettömeg aztán összekötésre került a felújított kisebb épületekkel. Az építkezés első üteme 1990-ben kezdődött, amelynek során megújult a főépület. Az új szintet 1992-ben adták át, a második ütem kivitelezésére csak jóval később került sor, amelyet 2010 augusztusában közös iskolai és városi ünnepség keretében vehettek birtokba a rácalmási gyerekek.

2022-ben újabb nagyszabású felújítási beruházás vette kezdetét a rácalmási oktatási intézményben. Ugyanis a tetőszerkezet egyedi kialakítása miatt a szélsőséges időjárási viszonyok nagy károkat okoztak az épületben. Az erős szélben a cserepek elmozdultak, eltörtek, ennek következtében a beázások miatt a faszerkezet több helyen megsérült. A tetőtéri négy tanterem mennyezete megrepedezett. Emiatt a szakemberek tanításra alkalmatlannak nyilvánították az intézmény második emeletét. Ezért a tanteremkiváltások miatt alapjaiban kellett átszervezni az iskola mindennapjait, a tanítás megszokott rendszerét, a közösség életét. A beruházás során az intézmény tetőszerkezete mintegy 231 millió forintos hazai forrásból újult meg, ünnepélyes átadója ez év tavaszán volt.

A legutóbbi iskolai szünetben, most ősszel pedig a földszinti és az emeleti ablakok cseréje valósulhatott meg önkormányzati, illetve a Fejér Vármegyei Közgyűlés biztosította forrásból. Ez az 52 millió forintos felújítás egyben jelentős energetikai korszerűsítést is jelent. Schrick István Rácalmás polgármestere ezzel kapcsolatban kifejtette, bár az iskola fenntartója ugyan nem az önkormányzat, de a rácalmásiak nagyon fontosnak tartják a gyerekek helyzetét. A korszerű nyílászárók cseréjével majdnem teljessé vált az iskola-felújítási program.

A helyszínen Márta István igazgató mutatta be az őszi szünetben elvégzett épületfelújítást.

– A régi ablakok elavultak és olyan rossz állapotban voltak, hogy gyakran a folyosón melegebb volt, mint az osztálytermekben. Mind a földszinten, mind az első emeleten megtörténtek a cserék új, jó minőségű faablakokra, amelyek amellett, hogy három rétegűek, szigeteltek is. Ezzel a felújítással jelentős energetikai korszerűsítést is megvalósult az intézményben, amelytől a fűtés költségeinek csökkenését is várjuk. A magas műszaki tartalommal bíró beépítést a Lestár-therm Kft, míg az utójavítási munkálatokat a Szegletkő Kft. végezte el. Az iskola technikai személyzetének megfeszített munkája nyomán pedig a gyerekek az építőipari munkákkal járó felfordulásból semmit nem vettek észre, a szünetből visszatérve az iskolába örömmel szembesülhettek az új ablakokkal és a megnövekedett komfortérzéssel - mondta el Márta István intézményvezető.