Láttátok már itt a Vasmű úton az új automatát? – ezzel a kérdéssel érkezett hétfőn az egyik kolléga a szerkesztőségbe. Nem tudtuk, hogy miről van szó, így hárman ki is léptünk az Őspatikával szemközt lévő kis építményhez. Egy körbe-körbe forgó oszlop mutatja a vevőnek a megvásárolható virágcsokrokat, színes csomagban lévő cserepes virágokat, és díszes kompozíciókat. Négy különböző szinten helyezték el ezeket, annak függvényében, hogy mennyi az áruk. Ha a vevő választ, akkor be kell ütnie a kiválasztott virág kódját, majd készpénzzel vagy bankkártyával kifizeti, s már nyílik is az adott ajtó, amin keresztül el lehet venni. Mint az a kiírásban szerepel, a nap 24 órájában működik az automata, ami azért is jó, mert ha netán elfelejtünk egy kedves ismerősnek virágot venni valami fontos alkalomra, akkor bármikor elugorhatunk érte.

A közösségi oldalon láttunk egy bejegyzést, eszerint egy Római városrészi virágüzlet üzemelteti az automatát, amelyet minden nap ellenőriznek, s folyamatosan pótolják a termékeket.