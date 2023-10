Megnyitójában Létay Ildikó művelődésszervező megköszönte a segítőknek a támogatást, és ismertette, milyen programok várnak a kicsikre és a nagyokra egyaránt. Kínálatban nem volt hiány. Ahogy beléptünk a Nap Háza – Hold Udvara parkjába, rögtön kirakodóvásár fogadott bennünket. Volt ott kézműves lekvár, méz, sajt, befőtt, különböző csecsebecsék, kürtös kalácsos, lángosos, gyerekeknek játékok sora. A szüretelők számára egy „egy lóerős” lovas kocsi is a rendelkezésre állt, ami igen népszerű volt elsősorban a gyerekek körében.

A Barina Táncegyüttes, középen Görög Balázs

Ha valakinek kocsikázáshoz szottyant kedve, akkor annak semmi akadálya nem volt, egy kört mindenkit vittek ingyenesen. Ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett az adonyi Duna menti Szent Orbán Borrend interaktív szürete. Az adonyiak kis préssel, darálóval érkeztek, és bárki kipróbálhatta a borkészítés menetét. Boldog Tamás, a borrend nagytanácsának ceremóniamestere, mellesleg a Törley Pezsgőpincészet Kft. borásza így invitálta a megjelenteket egy kis szüretelésre. „Mindenkit szeretettel várunk a standunknál, mindenki kipróbálhatja a darálást, a préselést. Mustot bárki kóstolhat, akár el is vihet egy flaskával. A 2023-s új borainkat is magunkkal hoztuk, hatfélét kínálunk, és nem szeretnénk egy palackkal sem hazavinni.”

Kirakodóvásár várta szombaton délután a kulcsiakat és a vendégeiket

Volt is érdeklődés a borrend sátránál, a gyerekek kimondottan élvezték a csömöszölést, a préselést. Segítőik is akadtak. A borrend részéről Lédeczi Gabriella, Fuszenecker Éva és Májer Béla voltak a „mentorok”.

A Rácalmási Barina Táncegyüttes is bevonta programjába a szüretelőket, rögtönzött néptáncoktatást tartottak, bárki beállhatott közéjük – többen meg is tették ezt –, igen látványosan, jó hangulatban. A résztvevők a néptánc alapjait a Barina két művészeti vezetőjétől, Iker Kamillától és Görög Balázstól leshették el. Ezután Czimmermann Kitti énekes dalcsokrát hallgathatták végig a jelenlévők. A zenéről egész délután Mészáros Gábor gondoskodott szintetizátoron, a program diszkóval zárult a hajóállomáson.

Munkában a Szent Orbán Borrend. Balról: Lédeczi Gabriella, Fuszenecker Éva, Boldog Tamás és Májer Béla

Hagyományosan zajkeltéssel kezdődik

A szüretelés ideje hazánkban szeptember és október hónapokra esik. Nem csupán nehéz fizikai tevékenység, sok-sok szorgos kéz közös munkája, hanem vidám ünnep is évszázadok óta. A szüret napjának jó kiválasztása jelentős mértékben befolyásolja a bor minőségét. A hagyományos szüret általában zajkeltéssel kezdődik, ami pisztolydurrogtatással vagy hangos riogatással történik. (melodin.hu)

Csömöszöl Papp Viktória Lilla. Segítői Boldog Tamás (balról) és Májer Béla