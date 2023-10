A kiállítást Gárgyánné Gyöngyi könyvtáros nyitotta meg, aki beszédében elmondta, a helyi könyvtár célja, hogy megismertesse a lakókkal a településen élő és alkotó amatőr művészek munkáit. Az intézményben korábban találkozhattak az érdeklődők Bebesi kézműves kerámiákkal, Brilik Irén horgolmányaival, és Berzai Zsuzsanna festményeivel is, ezúttal pedig a sokak által ismert és szeretett páros, Horváth Klára és Osztrider Zoltán alkotásait csodálhatják meg a könyvtárba látogatók.

A megnyitó résztvevői a pompás kreációk megtekintése mellett választ is kaptak felmerülő kérdéseikre. A művészpáros ugyanis szívesen mesélt az alkotás folyamatáról, jövőbeli ötletekről, és az esetleges kihívásokról is. Az érdeklődők így egyebek mellett azt is megtudhatták, hogy a megformált végtermékre milyen nagy hatással van az alkotó kedve, hangulata. Emellett a kiállítás résztvevői Horváth Klára gondolatait is elolvashatják, amely a művészet iránti érdeklődésük kialakulásáról, a kezdeti szárnypróbálgatásokról és az alkotás hobbivá alakulásáról szól.

A tárlaton gyönyörűen díszített, formás tálakat, bögréket, valamint különféle, aprólékosan megmunkált mesefigurákat, dísztárgyakat, babákat, állatokat vehetnek szemügyre a látogatók, amelyek minden egyes része az alkotók keze munkájának eredménye. A kiállított darabok azonban a páros hatalmas volumenű kollekciójának csupán egy töredékét képezik, hiszen a szüntelen inspiráció mindig újabb és újabb kreációk készítésére ösztönzi őket.

A kiállítást, amelyre az elkövetkezendő napokban a település óvodásai és iskolásai is ellátogatnak majd, három héten keresztül tekinthetik meg az érdeklődők a Baracsi Könyvtárban.