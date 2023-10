Szombaton extra tanítási nap várta a móriczos diákokat, ám ezt bizonyára nem bánták, hiszen ezúttal mindössze három tanórán kellett helyt állniuk után pedig belevethették magukat a remek hangulatú Móricz piknik forgatagába. Az iskola szülői szervezete által rendezett hagyományos eseményen a szülők is hétvégi műszakot vállaltak, hiszen a becsengetéssel egyidőben elkezdődtek az előkészületek. A reggeli pakolással egyidőben megérkeztek az első bográcsok, üstházak is.

– Iskolánk életében kiemelten fontos helyet foglal el ez nagyszabású családi nap, amely közelebb hozza egymáshoz a szülőket, pedagógusokat és diákokat. A délelőtti szülői fórum is ezt az összefogást hivatott segíteni, ahol közösen kerestük a legjobb megoldásokat a gyermekek érdekében – mondta el lapunknak Szigethy Adrienn a Móricz igazgatója.

Fotó: Ihász Martin / Dunaújvárosi Hírlap

Az ínyencfalatok sorát felvonultató gasztrokavalkád mellett az aktív programok sem hiányozhattak az idei piknik kínálatából. A tornateremben izgalmas ping-pong csaták zajlottak, remek versenyt hozott az elmaradhatatlan iskolakerülő futás és ezúttal is igazi presztízsmeccset hozott a tanár-diák kosárderbi.

Matussné Füleki Hella, a szülői szervezet vezetője lapunknak kiemelte: - Rengeteg szülő segítsége, önzetlen felajánlása és közel másfél hónapnyi szervezőmunka eredménye ez a színvonalas és gazdag dzsembori, amely ismét bizonyította, hogy remek dolog móriczosnak lenni, ehhez az értékteremtő közösséghez tartozni.