Hatalmas segítséget jelentettek a rácalmási családnak az elmúlt hónapok során összegyűlt adományok: Evelin és szülei eljutottak Spanyolországba, ahol sor került a kislány állapotjavító műtétére. A rácalmási tartós beteg csöppség alig két hete esett át azon a fontos operáción, amelynek célja a kislány letapadt izomzatának oldása volt.

Nem ment minden gördülékenyen, a család repülőgépe ugyanis csak négy órával később, vasárnap éjjel ért a spanyol nagyvárosba, a kis Evelin azonban már a kezdetektől nagyon hősiesen viselte a várakozást, és az utazással járó nehézségeket. A műtétre kedden került sor. Három másik, beavatkozásra váró gyermek közül Evelin volt az első operáción átesett páciens – mesélte a kislány édesanyja. A beavatkozás az altatással és a műtétet követő megfigyeléssel együtt nagyjából 1,5 órát vett igénybe, amit az apróság ügyesen átvészelt, nem sokkal később pedig már vidáman mosolygott szüleire.

A szülőknek a műtét előtt és azt követően is lehetősége nyílt beszélni Nazarov doktorral, aki elmondta, minden a terv szerint zajlott a beavatkozás során. Ezenkívül számos fontos tanácsot is adott az operációt követő rehabilitációval kapcsolatban. Javaslata szerint a kis Evelin a műtét után két hétig nem terhelhető, és nem szabad lábra állítani, ezért a beavatkozást követő rehabilitációs kezeléseket ezen a héten kezdték meg, előtte pedig a gyógytornászok mérték fel a gyermek állapotát.

A héten indult rehabilitáció mindennapos kezeléseket foglal magában, így október végéig minden hétköznap gyógytorna és konduktív fejlesztés vár a kislányra, novembertől pedig a fejlesztőházban kezdődik aktív tornás kezelése.

A műtét már most pozitív eredményeket mutat Evelin fizikai és szellemi állapotával kapcsolatban. Az édesanya elmondása szerint a legtöbb változás lánya közérzetében tapasztalható, a műtét óta többet mosolyog, jókedvű, éjszaka pedig jobban alszik. Mindez köszönhető annak, hogy a gyermek teste megkönnyebbült az izomzat oldását célzó műtétet követően. Evelinen nagyjából 22 metszést végeztek, amelynek során a bőr alatt található letapadt izomzatot kezelték. Az apró metszések, amelyek kislány karján, lábán, hátán és arcán találhatók, gyorsan és szépen gyógyulnak, nagy részük már alig látszik. A műtétet követően változás volt tapasztalható Evelin étkezésében is, valamint a kezét is könnyebben ki tudja nyújtani, és a lába is mobilisabb, jobban hajlítható.

Szignifikáns fejlődés azonban majd csak később lesz tapasztalható a remények szerint. Nazarov doktor jövő júliusban Budapesten, kontroll alkalmával találkozik újra Evelinnel, aki várhatóan addigra jelentős fejlődésen megy majd keresztül.

Az édesanya végül megjegyezte, férjével mindenkinek rendkívül hálásak a támogatásért, amit az elmúlt hónapokban kaptak. A nagylelkű adományok segítségével megvalósulhatott az egyik legfontosabb beavatkozás, ami nagyban meghatározza Evelin fejlődését, s esélyt adott életminőségének javulására.