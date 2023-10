Jövőhét vasárnap gazdagabbak leszünk. Gazdagabbak egy órával. Félreértés ne essék, nem egy drága svájci ketyegőt kapunk ajándékba – a férjem nagy bánatára –, csupán a téli időszámítás köszönt be ismét, és az említett napon hajnali háromkor, két órára kell visszaállítanunk az időmérőket. Manapság egyre több kritika éri az óraátállítást, amelyet a különböző hosszúságú nappalokból fakadó, lehetséges energiamegtakarítás céljából vezették be. Hatékonyságáról ma már számos vélemény és tanulmány létezik, akadnak bőven érvek és ellenérvek. És akkor az emberi szervezetre gyakorolt hatásáról még nem is beszéltünk. Az óraátállítás világszerte megosztja az embereket, ettől függetlenül idén még biztosan lesz. Jó hír azonban, hogy egy órával többet alhatunk majd.