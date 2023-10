A Móricz Zsigmond Általános Iskola közössége ezt a világnapot is megünnepli, amelyben fontos partnere a Széchenyi Pékség. A hagyományaiknak megfelelően a pékség ilyenkor kitelepül az intézménybe, egyfajta mini sütödét alakítanak ki valamelyik nagyobb teremben. Az osztályok felváltva vesznek részt a foglalkozáson, amelyen bepillantást nyerhetnek a kenyérsütés rejtelmeibe, sőt, egy választott finomságot saját maguk is elkészítenek. Idén a briósra szavazott a többség, úgyhogy ennek megfelelően a már előre összegyúrt és gombócokra osztott tésztával érkezett a Széchenyi Pékség csapata. Ottjártunkkor Róka Sándor, a pékség kereskedelmi vezetője éppen egy elsős osztálynak mutatta be, hogy miként néz ki a sima, a teljes kiőrlésű és a magvas kenyér alaptésztája, közelebbről is szemügyre vehették a kelesztéshez szükséges élesztőt, illetve a különböző feltéteket, amellyel megszórhatjuk, ízesíthetjük a péksüteményeket. Ezután jöhettek a tésztagombócok, amiket a saját kezükkel sodortak a gyerekek, majd spirálba feltekerve megalkották a kis briósokat. Miután megkenték tojással a sütiket, a kelesztőbe tették azokat, majd kisütötték, végül elfogyaszthatták az isteni finom illatokat árasztó briósokat. Az apróságokkal együtt formálta a cukros péktermékeket Pintér Tamás polgármester és Szigethy Adrienn, a Móricz iskola igazgatónője, ugyanis a kenyér világnapja alkalmából egy másik fontos eseményt is ekkorra időzítettek, mégpedig a város kenyere akció átadási ünnepségét.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A kenyér erejével

A dunaújvárosiak bizonyára már jól ismerik ezt a kezdeményezést, amelyet még 2016-ban indított az önkormányzat és a Széchenyi Pékség. Az akció lényege, hogy minden eladott városkenyér (amely egy külön recept alapján készített burgonyás kenyér) után 50 forint gyarapítja a jótékonysági alapot, amelyet negyed évente egy helyi szervezetnek, intézménynek ajánlanak fel, ezáltal járulhatnak hozzá a vásárlók egy-egy nemes cél megvalósításához. A legutóbbi kezdeményezett az Útkeresés Segítő Szolgálat volt, illetve annak egy éve létrehozott alapítványa, az Érted vagyunk 1987 Alapítvány. Mint azt Pintér Tamás vázolta, az elmúlt három hónap során 425.600 forint gyűlt össze ( 8512 eladott kenyeret jelent), amelyet a szokásoknak felelően félmillió forintra kerekít fel az önkormányzat.

Budavári Sándorné az alapítvány képviseletében megköszönte az adományt, s mint mondta, olyan rendezvények, programok megvalósítására fogják fordítani, amellyel a hátrányos helyzetű gyermekeket, időseket segíthetik, például a nyugdíjas karácsonyukra, táboroztatásra. Az átadási ünnepségen bejelentették a következő kedvezményezettet is, amely rendhagyó módon most nem egy szervezet lesz, hanem a Móricz iskola egyik harmadik osztályos diája, Balogh Livi.

A kislány szomorú történetével és a gyógyulása érdekében szervezett reményteli megmozdulásokról már májusban olvashattak a duol.hu oldalon a Két beteg kislány támogatása a cél a Móricz jótékonysági napján és Pár nap alatt összegyűlt a szükséges összeg Livi kezeléséhez címmel.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Emlékeztetőül: Lívia 2021 szeptemberében még teljesen egészségesen kezdte meg az első osztályt a Móricz iskolában, azonban két hónap múlva egy bakteriális fertőzés miatt négy nap alatt nyaktól lefelé teljesen lebénult. Mint azt édesapja, Balogh Róbert elmondta, innen kellett újból építkezniük: terápiák sora várt a kislányra annak érdekében, hogy ismét járni tudjon, mindeközben pedig folyamatosan tanult. A várható adománnyal, amelyet a város kenyere akció jelenthet a negyedév zárultával, egy 4-5 hetes komplex rehabilitációs csomagot tudnának igénybe venni. Ebben segíthetnek most tehát a vásárlók, minden egyes városkenyér megvásárlásával.