Viszontagságos időszak után jó kezekbe került a nagykarácsonyi Mikulásház. A jóságos kedvencünk szállásadója Mergl István lett, aki már sikerrel lehelt életet a helyi sporttelepbe és a kultúrházba, az utóbbi azóta rendezvényházként működik. Mindegyiket a kor színvonalának megfelelően újította fel, és jó gazdaként, példás állapotban tartja azóta is. Az előzmények nyomán bízhatunk abban, hogy a nagyszakállú ajándékozó házát is elismerésre méltóan fogja mindenki örömére kezelni. Tőle a következőket is hallottuk.

Teljesen más külsőt kapott a nagykarácsonyi Mikulásház

Fotó: A szerző

A legfontosabb részletekből válogatva

- A terveink szerint november 17-én nyitjuk meg a kaput a látogatóink számára. Valószínűleg sem ők, sem a vendégfogadójuk nem könnyen ismer majd rá a portára. Az egész rezidenciát felújítottuk, hogy mindnyájan jól érezzék magukat benne. Egy új színvilággal, látható és hallható kellékekkel, berendezésekkel fogadjuk őket. Arra vigyáztunk, hogy a szellemiség megmaradjon, emellett vannak olyan változtatásaink, amik megfelelnek a kor igényeinek.

Ne csak a nagyszakállút látogassák meg!

- Nyilvánvaló, hogy az idelátogatók számára a legfontosabb program a Mikulással való találkozás lehetősége. E mellett igyekezünk lehetőséget nyújtani a számukra egy kellemes nagykarácsonyi időtöltés biztosítására. Ettől a helyszíntől egy tíz perces sétára található Esküvő és Rendezvények Házában fogunk lehetőséget biztosítani az étkezésre, és egy játszóház működtetésével a további kikapcsolódásra. Ezen a helyszínen egy kis műsorral szeretnénk az odaérkezőknek kedveskedni.

A nyitvatartásról

- Az említett megnyitó naptól egy hónapon át, december 17-éig, szünnap nélkül várjuk a látogatóinkat. Hétköznap előzetes bejelentkezésük alapján a csoportokat fogadjuk, a hétvégi napok valószínűleg az önállóan, családosan érkezők számára lesznek kedvezőbbek. A részletes információkat a legegyszerűbben a web oldalunkról, a mikulashaz.hu-ról szerezhetik be. A közösségi média felületein is megtalálhatók vagyunk - tájékoztatta lapunkat Mergl István.