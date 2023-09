A DVG Zrt. a hivatalos közösségi oldalán ezt írta a címben foglaltakkal kapcsolatosan: „Szeptember 3-án bezár az élményfürdő, jövő tavasztól újra várjuk látogatóinkat. Átlagosan napi kétmillió forintba kerül az élményfürdő fenntartása. A nyári időszakban a magas bevételek miatt ugyan kevesebb a ráfizetés, de egész évre vetítve vállalhatatlanok a költségek a megemelkedett rezsiárak miatt.”

Az üzemeltető DVG Zrt. a Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatosan is élesített egy posztot a közösségi platformon, ebben ez áll: „2023. szeptember 1–3. között a Fabó Éva Sportuszoda zárva tart! A jelenleg zajló felújítással egy időben munkatársaink elvégzik az éves karbantartási munkálatokat és a vízcserét. Péntektől vasárnapig, a munkálatok ideje alatt az uszoda zárva tart.” Korábbi tájékoztatás alapján a teljes felújítás várhatóan szeptember közepére fejeződik be. Az önkormányzat sajtóosztályán rákérdeztünk, hogy a szabadstrand szolgáltatásait meddig élvezhetik még a városlakók. A tájékoztatás szerint egyelőre a szeptember 15-i zárási dátum van érvényben. Ez azonban a ma reggeli tájékoztatás szerint megváltozott, ugyanis a Duna vize ismét átlépte a zsilipet. A népegészségügyi előírásoknak megfelelően a szabadstrand a mai naptól (péntek) kezdődően bezár, a vízbe menni veszélyes és tilos. A szabadstrand többi része, vagyis a partszakasz napozásra, sportolàsra tovàbbra is hasznàlható.