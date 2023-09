Az önkormányzat oldalán lévő információk alapján, a „Tiszta utcák, tiszta terek” elnevezésű programra egy formanyomtatvány kitöltésével jelentkezhetnek az önkéntesek, és szabadon választott helyszínen és időben tisztíthatják meg a környezetet az eldobált szeméttől. Szeptember 18-án lesz a klímavédelmi akciónap. A leírás szerint 9-14 óra között a Városháza téren az érdeklődők betekinthetnek a hivatal „zöld” munkájába, valamint a klímavédelem és energiatakarékosság témakörben interaktív játékok, kreatív állomások, bemutatók, kísérletek is lesznek.

A hivatali zöld napot szeptember 19-én tartják. Erre általában előzetesen jelentkeznek iskolai csoportok, akik közelebbről is megismerhetik a polgármesteri hivatal környezetvédelmi osztályának munkáját (például légszennyezés, zaj elleni védelem, vízminőség vizsgálatok).

Biológiai sokféleség városunkban címmel szeptember 20-án 13 órakor kiselőadás és „botanikai” séta lesz a Városháza dísztermében, illetve a Felső Duna-parton.

Szeptember 22-én van az Európai Autómentes Nap, amelynek központi helyszíne nálunk mindig a Petőfi liget, s itt lesznek most is a programok 8-14 óra között. Ahogy azt megszokhatták már, aszfaltrajzversennyel szolgálnak a kicsiknek, a nagyobbak pedig kerékpáros ügyességi pályán versenghetnek egymással, ezen kívül hasznos információkkal, kreatív állomásokkal készül a Dunaújvárosi Egyetem, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a hivatal is.

Mindezek mellett arra buzdítják a résztvevőket, hogy ne autóval, hanem kerékpárral, rollerrel érkezzenek a programokra, ezzel is szolgálva a programsorozat környezetvédelmi és fenntarthatósági célkitűzéseit.