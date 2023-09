Nézzük akkor sorrendben! A városvezetés 2018-ban -még az előző A városvezetés 2018-ban - még az előző önkormányzati ciklusban - nyújtotta be és nyerte el azt a pályázatot, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 860 millió forintos támogatásával, a Magyar Kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A pályázati sikert követően 2022 októberében kezdődött el a beruházás, amelyhez dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő közbenjárására ez év márciusában Magyarország Kormánya 59 millió forint többletforrást biztosított Dunaújváros önkormányzatának, hogy a projekt keretében a műszakilag és forgalom technikailag is leromlott állapotú Kandó Kálmán tér kerékpáros-baráttá váljon és megvalósulhassanak a forgalomcsillapító közlekedésbiztonsági fejlesztések, valamint a közművek, és a közvilágítás is megújulhasson.

Az átadó eseményen jelen volt Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere, valamint Szabó Zsolt és Mezei Zsolt alpolgármesterek. A polgármester beszédében - többek között - örömét fejezte ki, hogy végre átadhatják a közel egy milliárd forint értékű útfelújítást, de hozzátette, hogy e téren még bőven van mit tennie a dunaújvárosi városvezetésnek. Ez a beruházás azonban érdemben elkészült, már csak a fásítás van hátra a területen, amelyre a polgármester szerint jövő év tavaszán fog sor kerülni. Pintér Tamás a tájékoztatója során megköszönte a fontos közlekedési csomópont felújítása során tanúsított türelmet, egyúttal a lakosság további megértését kéri a már elkezdődött kerékpárút fejlesztés munkálatai közben tapasztalható közlekedési nehézségek miatt.

Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője a Kandó Kálmán téri beruházással kapcsolatban erős kritikával illette Pintér Tamás polgármestert és a Rajta Újváros által rendezett átadó ünnepséget. Mint írja könnyű más tollával ékeskedni, más által kikapart gesztenyével pózolni. A témában posztolt videójában kifejti:

„Pintér Tamás polgármester úr által vezetett városvezetés szeret mások tollával ékeskedni, ma is ezt tette. Nagy csinnadrattával átadta azt a két körforgalomból álló közlekedési komplexumot, amit még az előző, fideszes városvezetés pályázati munkája tett lehetővé Dunaújvárosban 2018-ban. Majd további 59 millió forintos plusz forrást sikerült szerezni ahhoz, hogy teljes egészében megvalósuljon, és ne kelljen műszakilag csökkenteni vagy elhagyni olyan elemeket, amelyek pedig szükségesek lennének. Ezt az átadó ünnepségen elfelejtették megköszönni Magyarország kormányának, sem az eredeti forrást, sem pedig a kiegészítést. Mindezeket a sikereket saját teljesítményüknek állították be, és így tálalták a nagyközönség felé. Azt gondolom, hogy úgy lett volna tisztességes, ha a valós történeti előzményét is feltárták volna ezen az átadó ünnepségen és netán meghívják azokat is akiknek tevékeny részük volt, hogy ez a közlekedési beruházás megvalósult Dunaújvárosban.

Márciusi sajtótájékoztató a körforgónál dr. Mészáros Lajossal és dr. Molnár Krisztiánnal a plusz pályázati forrás bejelentésekor

Fotó: LI/archív

Látszik, hogy nincs semmiféle városfejlesztési koncepciója vagy stratégiája a jelenlegi városvezetésnek. Sorra azokat a beruházásokat adják át, amelyre a pályázatokat még az előző városvezetés nyerte meg. Azokat sem véletlenül időzítik mostanra, hiszen most már egy éven belülre kerültünk a jövő évi választásokhoz képest. Tehát világosan látszik, hogy ők ebből politikai tőkét akarnak kovácsolni. Ennyit arról, hogy a kormány nem támogatja az ellenzéki vezetésű településeket. Itt láthatjuk az ellenpéldát. Természetesen jómagam is a továbbiakban is (az országgyűlési képviselő közbenjárásával kapott a Dunaferr 16 milliárd forint bértámogatást – a szerk.) mindent megteszek azért, hogy Dunaújváros megfelelő forrásokhoz jusson, és bízom benne, hogy jövőre egy sokkal méltóbb városvezetésük lesz Dunaújváros lakóinak.”