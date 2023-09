Ugyanis dinnyéből volt bőven, leginkább békési, és annak ellenére, hogy már őszbe fordultunk, az árak nem nőttek, továbbra is 290 és 390 forint körül van kilója a nyár egyik kedvencének. De, ha már Lőrincet említettük, térjünk ki arra, miért is van összefüggés a dinnye és Lőrinc napja között. Először is tisztázzuk, a dinnye esetében nem az augusztus tizediki, hanem a szeptember ötödiki Lőrinc névnap a mérvadó. De mit is csinál Lőrinc a dinnyével? A dinnyével kapcsolatban Magyarországon is él egy hiedelem. Bár az pontosan nem tisztázott, miért éppen a harmadik században mártírhalált halt Szent Lőrinchez fűződik a hagyomány, miszerint a névnapja után íztelenné válik a dinnye. A magyar népnyelv a hozzá fűződő hiedelmet úgy fogalmazza meg, hogy „Lőrinc belepisil a dinnyébe”, vagyis a névnapja után már nem érdemes azt fogyasztani. Ez rengeteg zavart okoz Magyarországon is, de az tény a magyar dinnye bátran fogyasztható még ősszel is, az idei prognózisok szerint a szezon akár októberig eltarthat.

A dinnyéről térjünk át a szilvára, mivel nem is láttunk olyan standot, ahol ne árultak volna szilvát. Az ár: 400 és 700 forint között volt kilója. Ha a dinnye révén a népszokáshoz fordultunk, akkor a szilva mellett sem mehetünk el szótlanul. A magyar ember gyümölcsként és pálinkaként fogyasztja a legszívesebben. Ez olyannyira igaz, hogy a szilvapálinka hungarikum lett.

De azt is meg kell említenünk, hogy nagyon jó alapanyaga a szilva a magyar ételeknek, és itt nem is a szilvásgombócra gondolunk.

Írásunk végén ezért legyen itt egy igazi csemege receptje, a szilvás szűzpecsenyéjé. Hozzávalók: 50 dkg sertés szűzpecsenye, 18 dkg aszalt szilva 20 dkg bacon (szeletelt), 1 evőkanál vaj, só, bors.

Elkészítés: a sertésszűzet az esetlegesen rajta lévő hártyáktól, zsírdarabkáktól megtisztítjuk. Egy alkalmas konyhai eszköz segítségével lyukat fúrunk a szűzpecsenye belsejében. A puha aszalt szilva szemeket apróbb darabokra vágjuk és egyenletesen beletömködjük a szűzpecsenye közepébe. A hús külső részét finoman sózzuk és borsozzuk. (Jót tesz neki, ha sütés előtt, fóliával letakarva néhány órát szobahőmérsékleten pihentetjük a húst.) A pihentetés után egy serpenyőben felhevítjük a vajat, és és pár perc alatt minden oldalról kérget sütünk a húsra.