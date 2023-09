Elektromos töltőállomás üzemel Rácalmáson, a Manóvár Óvoda és Bölcsőde előtti nagy parkolóban. Valóban elmondható, hogy egyre több helyen van lehetőségük az elektromos autó tulajdonosoknak feltölteni járművüket. Dunaújvárosban már szép számmal fellelhetők a töltők. A környék ellátásánál már nem ennyire rózsás a helyzet, Dunaföldváron az OMV-kúton lehet tölteni, Daruszentmiklóson is van egy fizetős magántöltő, ahogyan Solton is. Fejlesztés is várható – írta meg lapunk januárban -, a magyar hátterű, tiszta, zöld-, megújuló energiaforrásból származó energiát forgalmazó TEA nyit a közeljövőben töltőállomást Solton és Rácalmáson, a Manóvár Óvoda és Bölcsőde parkolójában. Ez utóbbi kezdte meg most működését.