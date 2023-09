A paprikákat – most kimondottan az erősekről, csípősekről beszélünk – többféle módon tartósíthatjuk télire, de előbb nézzük meg a kínálatot! Az etna csilit, a vásárlók egyik kedvencét csokorban árulják, nem is olcsó, 800 forint csokorja. A magyar hegyes erős paprika is darabra vásárolható, 100 forintot kell érte adnunk. A népnyelvben csak „macskapöcsének” nevezett paprika kilója 1000 forint, a cseresznyepaprika 1200 forintba kerül. A jalapeno kilója 2400 forint, a habareno paprikának darabját pedig száz forintért vásárolhatjuk meg.

Erős paprika terén évek óta „Paprikás Laci” standja a mérvadó a piacon. A családi vállalkozást már leginkább lánya, Pfeil Zita Csilla viszi tovább.

– Az idei termés a csapadékos nyárnak köszönhetően kitűnő, sajnos azonban kevés a vevő. Aki vásárol, az is csak egy-két darabot – tudtuk meg az ifjú hölgytől.

Első hallásra drága mulatságnak tűnik ezeket a paprikákat tartósítani, de ha jól belegondolunk, nem vészes a helyzet. Ugyanis egy 250 grammos üveg darálék akár ősztől őszig is eltarthat, ha jól sikerült a raktározás.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A darálék a legegyszerűbb megoldás, egy kilogramm kicsumázott, ledarált paprikához húsz-harminc dekagramm jódozatlan sót keverjünk – és évekig nincs gondunk a paprikára. (Nekem most fogyott el a 2020-as csili vegyes, ezért az idén nem is darálok.) Variálhatjuk az erőset az édessel, ami nemcsak enyhébb „tüzet” okoz, hanem sokkal selymesebb ételízesítő. Ízlés kérdése, hogy mekkora mennyiségben, és mivel finomítjuk az erősparikát. A kápia és a pritamin a legjobb. Előbbinek 690, utóbbinak 650 forintnál kezdődik az ára. Igazán pikánssá tehetjük a fűszerünket, ha áttört fokhagymát is teszünk hozzá, ennek mennyisége a paprika tíz százaléka legyen.

Az ecetes eltevés is jó módszer, leginkább a szeletelt jalapenót ajánlhatjuk – persze nem elfeledkezve a magyar hegyes erősről sem –, álljon is itt egy remekbe szabott, és amire mindig törekszünk, egyszerű recept.

Hozzávalók: 8 db jalapeno vagy 6 db hegyes erős paprika, 500 ml víz, 100 ml 10 százalékos ecet, 1 teáskanál só, 3-4 gerezd fokhagyma, pár szem egész bors, 1 mokkás kanál cukor.

Az elkészítése: a paprikák mindkét végét levágjuk, kicsumázzuk azokat, és 3-4 mm-es szeletekre vágjuk. A paprikakarikákat a sterilizált üvegekbe rakjuk (legegyszerűbb módja ennek, ha rövid időre mikrohullámúba rakjuk az üveget), közé helyezzük a fokhagymagerezdeket, és rászórjuk a borsszemeket. A vizet, a sót, a cukrot és az ecetet egy lábasban felforraljuk, és ráöntjük a paprikára. Szinte teljesen teli töltjük az üveget. Rátekerjük a tetőt, és kihűlésig száraz dunsztba rakjuk.